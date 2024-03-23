11.1 مليار درهم مكاسب سوق دبي في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.42% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب جاوزت 11.1 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية والإدراجات الجديدة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.2 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 735.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وصعد سهم باركن 31.9% في جلستين، وفي أسبوع ارتفعت أسهم الفردوس القابضة 23.1%، والإثمار القابضة 12.2%، وسوق دبي المالي 9.8%، وبي إتش إم كابيتال 9.7%، وجي إف إتش المالية 7.8%، واكتتاب القابضة 7.3%، وزاد ديار للتطوير 4.2%، ودبي الوطنية للتأمين 4.1%، وإعمار للتطوير 4%، ودبي للاستثمار 3.5%، وأمانات القابضة 3.9%، والاتحاد العقارية 3%.

واستحوذ «باركن» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في جلستين بنحو 545.7 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 380.7 مليون درهم في 5 جلسات، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 225.5 مليون درهم.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 248.14 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 912.13 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 664 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ1.1% إلى مستوى 9321.59 نقطة، ليربح السوق نحو 29 مليار درهم في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.03 مليار درهم في أسبوع، تلاه «إي آند» جاذباً 725.45 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 385.3 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم الفجيرة لصناعات البناء 14.8%، وإمستيل لمواد البناء 9.6%، وبريسايت 6.9%، وأبوظبي الإسلامي 6.8%، والجرافات البحرية 6.5%، ومجموعة أغذية 5.6%، وبنك رأس الخيمة الوطني 5.6%، وزاد الصير للمعدات 5.5%، وأبوظبي التجاري 4.5%، وفيرتيغلوب 4.4%، وأبوظبي للموانئ 4.1%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 40.1 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.588 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.628 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.893 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و735.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 7.6 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.18 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.45 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.45 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 126.3 ألف صفقة.

أداء يومي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بـ0.06% عند مستوى 4280.35 نقطة في جلسة أمس.

وقفز سهم «الفردوس القابضة» بالحد الأقصى عند 0.336 درهم ليقود ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 14.7%، كما صعدت أسهم الإثمار القابضة 8.9%، واكتتاب القابضة 4.9%، ودبي الوطنية للتأمين 4.1%.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.39% إلى مستوى 9321.59 نقطة في تداولات أمس.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الخليج اﻻستثمارية 14.6%، ومجموعة أغذية 4.8%، وإي سفن- أذونات 4.3%، والجرافات البحرية 3.25%.

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