عيادة «أيون» ترسي معياراً جديداً لتجارب العافية في «رويال أتلانتس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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نجحت عيادة «أيون» في إرساء معيار جديد لتجارب العافية في فندق «رويال أتلانتس دبي» الفاخر، حيث تعتبر عنواناً لعلاجات العافية الشاملة والمجدّدة للطاقة والحيوية في منطقة الشرق الأوسط.

تأسست العيادة على يد جراح التجميل المرموق في دبي، د.جعفر خان، لتعيد رسم السبيل إلى التعافي الذاتي، وإطالة العمر، من خلال العلوم الثورية، إذ تجمع ما بين تكنولوجيا الخلايا الجذعية المتقدمة، والطب التجديدي، والفخامة المخصصة لتلبية المتطلبات الشخصية لتقدم لعملائها نهجاً سبّاقاً، يَعتبر علامات التقدم في السنّ حالة قابلة للعلاج.

وتعتبر عيادة أيون الأولى من نوعها في دبي، وتوفر باقة واسعة من العلاجات المتقدّمة، بما في ذلك العلاج بالخلايا الجذعية والأوزون، والنظم الغذائية المخصّصة بحسب الاحتياجات الفردية، وتعديل أساليب الحياة، وعلاجات العافية الشاملة.

وفي شهر رمضان المبارك، توجه إلى عيادة «أيون» التي ستزوّدك بنصائح حصرية تساعدك على الاستعداد للصيام، فضلاً عن علاجات للعيد، لتتّبع نمط حياة يتمحور حول تحسين صحّتك وعافيتك خلال الشهر الفضيل وبعده. تلتزم عيادة أيون التزاماً راسخاً بالارتقاء بأسلوب الحياة، فيوصي الفريق الطبي فيها بمجموعة من العلاجات المنشّطة، إلى جانب نصائح للتغذية، مخصّصة من أجل تعزيز تجربة الصيام والعافية بشكل عام.

ويقدم اختصاصيو التغذية في عيادة أيون، نصائح مهمة حول الصيام خلال رمضان، لتتمتع بالطاقة والعافية طوال الشهر، بدءاً من التقليل التدريجي لاستهلاك الكافيين، وتناول وجبات إفطار وسحور متوازنة، مروراً بإدخال الأطعمة الغنية بالمياه في النظام الغذائي، والحدّ من استهلاك الملح.

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