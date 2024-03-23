49.3 مليون درهم أرباح «ريسبونس بلس» القابضة في 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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ارتفعت أرباح شركة «ريسبونس بلس» القابضة بنسبة 68 %، لتصل إلى 49.39 مليون درهم في 2023، مقارنة بأرباح العام الماضي، التي وصلت إلى 29.31 مليون درهم.

كما ازدادت إيرادات المجموعة لتصل إلى 345.36 مليون درهم، ابتداءً من تاريخ 31 ديسمبر 2023، مقارنةً بإيرادات العام الماضي، التي وصلت قيمتها إلى 320.86 مليون درهم.

كذلك، تزايدت قيمة أسهم المجموعة من 222.9 مليون درهم في العام الماضي، لتصل إلى 230.04 مليون درهم، ابتداءً من 31 ديسمبر 2023. أما بالنسبة لربحية الأسهم، فقد تزايدت من 0.15 درهم في العام الماضي، لتصل إلى 0.25 درهم، دلالةً على التزام المجموعة بتعزيز الربحية، وضمان تحقيق مكاسب للمساهمين.

ويعكس هذا التزايد في الأرباح الصافية والإيرادات، خطة المجموعة للنمو، وأداءها الممتاز عبر مختلف مجالات عملها، وتوسعها في الإمارات وفي المنطقة، وكذلك التزامها بإدارة التكاليف، وتعزيز الفعاليّة والإنتاجيّة في جميع عملياتها.

وقال عمران الخوري رئيس مجلس إدارة «ريسبونس بلس» القابضة: يجسد الأداء القوي للشركة خلال 2023، نجاح أعمالنا المتنوعة في الإمارات والسعودية ومختلف أنحاء المنطقة. نحن واثقون بقدرتنا على مواصلة التقدم في السنوات القادمة.

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