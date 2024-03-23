استراتيجيات متطورة لدعم قطاع التوريد المستدام في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قال كيران وليامز؛ كبير مديري المشاريع في «بي إم كيه» للاستشارات، وهي شركة استشارات إدارة المشاريع التجارية متعددة الاستخدامات، إن قطاع التشييد والبناء يسير بخطى ثابتة في الإمارات، حيث تتجسد فرص جديدة داخل قطاع سلسلة التوريد المستدام، كما يشهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً وتوسعاً اقتصادياً هائلاً، مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي البارز والزيادة الملحوظة في نشاط البناء. ومع ارتفاع تكاليف البناء، المتوقع أن تزيد بنسبة 2-3% في الإمارات عام 2024، يشكل ذلك فرصة لتطوير عمليات وقدرات جديدة لمراقبة التكاليف وضمان نجاح المشاريع.

وأضاف: تمثل التحولات في سلسلة التوريد العالمية فرصة للإمارات لتعزيز مواردها وموادها ومعداتها لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع، بوصفها مركزاً ديناميكياً للتجارة والابتكار، تتمتع الإمارات بموقع متميز للاستفادة من هذه الفرص، من خلال تعزيز القدرات التصنيعية المحلية والاستفادة المستمرة من موقعها الاستراتيجي للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن تنويع شبكات الموردين واعتماد مواد بديلة تعتبر استراتيجيات حيوية تتبناها الشركات لتحقيق المرونة ضد أي اضطرابات عالمية، إضافة إلى ذلك، تُحدث تقنيات التتبع الفوري مثل أنظمة التتبع الفعّال ثورة في كفاءة الخدمات اللوجستية، في حين يعكس التوجه المتزايد نحو استخدام المواد المحلية التزام الشركات بالاستدامة والممارسات الأخلاقية في سلسلة التوريد.

وفيما يتعلق برفع معايير الأداء، أوضح أن من بين هذه التحولات تعتبر مقاييس الأداء دليلاً، حيث تسلط الضوء على الطريق نحو نتائج مشاريع متفوقة. تعد المقاييس الرئيسية، بما في ذلك الأداء الزمني والتكلفة ومعايير الجودة والسجلات الأمنية، مؤشرات أساسية لتقدم الصناعة والالتزام بالمعايير القانونية.

وأضاف: «ومع التعامل من قبل شركات البناء مع تحديات ارتفاع التكاليف، يصبح الحفاظ على معايير الأداء العالية أمراً حاسماً لضمان نجاح المشاريع والحفاظ على سمعة الصناعة، في هذا السياق المليء بالفرص والتحديات، نحن في «بي إم كيه» للاستشارات نسعى بجدية لتحفيز التميز والقيادة».

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