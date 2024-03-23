عميل سري أمريكي وهاكر فيتنامي يلتقيان في دبي ضمن «جيسيك غلوبال»

المصدر: دبي - البيان

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من المقرر أن يجمع معرض ومؤتمر «جيسيك غلوبال 2024»؛ الحدث الأبرز للأمن السيبراني على صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يعقد في الفترة بين 23–25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، بين عميل سابق من جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة، وهاكر فيتنامي سابق تحول إلى متخصص في الأمن السيبراني، حيث يجتمعان للمرة الأولى بشكل شخصي للكشف عن تفاصيل عملية الملاحقة والهروب التي خاضها الثنائي التي أدت في نهاية الأمر إلى إلقاء القبض على الهاكر الفيتنامي وإدانته.

وعمل مات أونيل، العميل المتقاعد من جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، مديراً إدارياً للعمليات السيبرانية، وقاد عمليات التحقيق السيبراني العالمية لجهاز الخدمة السرية إلى جانب عمليات الطب الشرعي الرقمي، والتتبع اللاسلكي المحمول، إضافة إلى توليه محفظة حماية الأنظمة الحرجة.

ويمكن القول إن أكبر إنجاز في حياته المهنية هو قضية الهاكر «نغو»، التي شهدت قيام «أونيل» بتطوير خطة للإيقاع بهذا المخترق من خلال إخراجه من فيتنام نحو غوام، الأمر الذي أدى إلى إلقاء القبض عليه وإدانته بعدة أحكام، ما أسهم بعد ذلك في تقديم عدد لا يحصى من المخترقين الآخرين إلى العدالة نتيجة لشهادات «هيو» التي تلت الاعتقال.

وكان هيو مينه نغو، الذي يعرف على نطاق واسع بشخصيته على الإنترنت باسم هيو بي سي (Hieu PC)، واحداً من أكثر قراصنة سرقة الهوية نشاطاً في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سرق وباع بيانات أكثر من 200 مليون أمريكي قبل اعتقاله في عام 2013.

وقضى هيو سبع سنوات من عقوبة السجن البالغة 13 عاماً، وعاد بعد ذلك إلى فيتنام في عام 2020 وحوّل تركيزه نحو تحسين ممارسات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال. واهتمت العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة بقصة هيو، مثل عملاق التكنولوجيا «أبل»، وشركة «فيرايزون» للاتصالات، اللتين احتفتا بعمل هيو في تحديد العيوب الأمنية في صناعة الأمن السيبراني العالمية وحلها.

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