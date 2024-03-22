عروض الألعاب النارية والهدايا والتجارب الرمضانية تمتع زوار دبي في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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في إطار حملة «رمضان في دبي» التي تشرف عليها «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وبالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة بدبي، تستضيف الإمارة مجموعة من عروض الأضواء والألعاب النارية، والفعاليات النابضة بالحياة، وتجارب الإفطار والسحور، وعروض التسوق الحصرية والتي تبرز روحانية شهر رمضان المبارك في عطلة نهاية الأسبوع.

وترحب دبي التي تحتضن ثقافات متنوعة مع أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها الطيبة، بضيوفها للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الكريم، والاحتفاء بالترابط المجتمعي والعادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة، إذ تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على مجموعة من التجارب الرمضانية التي لا تُنسى للاستمتاع بها في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

الألعاب النارية

يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة في منطقة السيف من 22 وحتى 24 مارس في تمام الساعة 10 مساءً احتفالاً بأجواء شهر رمضان المبارك، ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض «تخيل» المسائي الرائع فوق مياه خور دبي، ما يدخل السعادة قلوب الزوار من مختلف الأعمار.

عروض الإضاءة

كما تستضيف منطقة السيف ودبي فستيفال سيتي ومسجد الحباي مجموعة من عروض الإضاءة المتميزة في شهر رمضان المبارك، وتجمع فوانيس رمضان وعروض ضوئية وعروض الإضاءة المتنوعة، الزوار من مختلف الثقافات احتفالاً بالترابط المجتمعي في الشهر الكريم، ويمكن لسكان دبي وزوارها مشاهدة عروض الإضاءة المتنوعة يومياً من الساعة 8 مساءً وحتى 3 صباحاً.

فعاليات مجتمعية

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفريدة من نوعها والتي تبرز روح الشهر الكريم، ومن ذلك فعالية «حي رمضان» التي تُقام في الوصل بلازا بمدينة إكسبو دبي في رمضان، ويمكن للزوار من جميع الأعمار لقاء وتحية شخصيتي راشد ولطيفة المحبوبتين والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المجتمعية التقليدية المرتبطة بشهر رمضان المبارك في الإمارات.

أمسية رمضانية

وتقدم القرية العالمية لزوارها مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تساعدهم على قضاء أمسية رمضانية لا مثيل لها، ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة كبيرة من تجارب التسوق وتناول الطعام والتي تبرز التنوع الثقافي في القرية العالمية.

وتعود قرية المرموم التراثية بمهرجانها السنوي الذي يحتفي بالثقافة الإماراتية، وهي فعالية مجانية مفتوحة للجميع ومناسبة لجميع الأعمار حتى 28 مارس في نادي دبي لسباق الهجن، ويمكن لسكان دبي وزوارها استكشاف التقاليد العربية الأصيلة من الاحتفالات والأنشطة التي يستضيفها المهرجان، ومن ذلك العروض الفنية والحرف اليدوية وسباقات الهجن.

ويعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان 2024 في دورته الثانية ليقدم أجواء مجتمعية نابضة بالحياة ويمنح زواره فرصة استكشاف المأكولات من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى العروض الترفيهية وزينة رمضان، مع الاستمتاع بالطقس اللطيف في المساء بصحبة العائلة والأصدقاء، ويُقام المهرجان في منطقة الشيخ حمدان كولوني بالكرامة من 22 مارس وحتى 7 أبريل.

شاركونا الخير

ويمكن للعائلات المشاركة في حملة «شاركونا الخير والإحسان» التي يقدمها ميركاتو مول، والتي تدعو الزوار إلى التبرع بالملابس والألعاب والكتب والطعام في مواقع محددة، كما يمكن لزوار المول الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع زينة رمضان وعروض الترفيه الحي مثل العرض المسرحي العائلي «فوانيس رمضان»، ويقدم مركز التسوق الشهير أيضاً مجموعة من العروض المتجولة وورش العمل بهدف نشر الوعي بين الزوار الصغار بتقاليد الشهر الكريم وأهميته.

أنشطة رياضية

ويمكن لسكان دبي وزوارها المشاركة في مجموعة من أنشطة الجري في الهواء الطلق والمسابقات الرياضية الممتعة في أنحاء المدينة في شهر رمضان المبارك فيعود كأس دبي العالمي 2024 إلى مضمار ميدان في 30 مارس، ليقدم لرواد السباق هذا العام فرصة الاستمتاع بتجربة إفطار استثنائية في أثناء متابعة المنافسات، وتقع قاعة «سكاي بابل» تحت السقف الشهير لمدرج ميدان، والذي يتخذ شكل هلال، وتوفر تجربة متميزة مع إطلالات خلابة بزاوية 360 درجة على مضمار ميدان ومعالم مدينة دبي، ويمكن لعشاق الفروسية أيضاً مشاهدة كأس الماسترز للبولو 2024 والتي تقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية من 1 وحتى 6 أبريل.



وفي إمكان محبي الرياضة أيضاً مشاهدة أولى تصفيات بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ» من أديداس في كوكاكولا أرينا من 22 وحتى 24 مارس، إذ تتأهل ثمانية فرق تحت 18 سنة إلى النهائيات التي ستقام في برلين في وقت لاحق من العام الجاري، ويمكن لحاملي التذاكر الاستمتاع بالمباريات في هذه المنافسات التي يستضيفها فريق فالكونز أكاديمي.

وسيحظى عشاق اللياقة البدنية بفرصة المشاركة في سلسلة ميناء راشد الليلية للجري، والتي تحتفي بالمجتمع والصحة والعمل الجماعي، ويرحب السباق بالمشاركين من جميع الأعمار والمستويات، ويقدم مزيجاً من الفئات المتنوعة، ومن ذلك مسارات بطول 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات، وسباق خاص بطول 2.5 كيلومتر للمتسابقين الإماراتيين الأكبر سناً.

كأس مينا

ويمكن لعشاق كرة القدم من جميع الأعمار الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مملوءة بالرياضة من يوم 3 وحتى 8 أبريل، مع عودة كأس «مينا» إلى مركز جيه إيه الرياضي.

وتشهد البطولة تنافس فرق الناشئين من بعض الأكاديميات الرائدة في العالم مثل أكاديمية نادي نيوكاسل لكرة القدم، وأكاديمية نورويش لكرة القدم من المملكة المتحدة، وأكاديمية نادي أطلس من المكسيك، مع فرق من دولة الإمارات مثل برشلونة دبي ولا ليغا ودبي سيتي.

وتستضيف مجموعة الإمارات للرياضية يوم 28 مارس بطولة أقوى رجل في العالم في فندق الإمارات بمدينة دبي الرياضية، وتجمع متنافسين من أنحاء العالم.

تجارب إماراتية أصيلة

يقدم فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول لسكان دبي وزوارها فرصة الاستمتاع بالأجواء الأصيلة لشهر رمضان المبارك في الشهر، ويمكن للزوار الاطلاع على التقاليد الإماراتية الرمضانية مثل الرسم بالحناء ونسج السلال وفنون الخط، مع الاستماع إلى عازفي العود والقانون الذين يقدمون مقطوعات موسيقية عربية، ويمكن للضيوف تناول الإفطار داخل الخيمة الرمضانية في أجواء تتميز بالدفء والجاذبية مع وجود أشهى الأطباق المحلية والعالمية المفضلة، وأيضاً يرحب السوق الرمضاني بالضيوف لاستكشاف الهدايا والمنتجات الحرفية التي يقدمها البائعون المحليون في السوق.

تجارب تسوق حصرية

تطلق العلامات التجارية المحلية والعالمية مجموعة منتجات حصرية بمناسبة شهر رمضان في داخل مراكز ووجهات التسوق في مختلف أنحاء دبي، ما يتيح للمتسوقين فرصة العثور على مجموعة فريدة من نوعها من الأزياء والهدايا والإكسسوارات الخاصة بالشهر الكريم، ويمكن لعشاق الأزياء استكشاف مجموعة «روز كابسول» ذات الإصدار المحدود التي تقدمها علامة «ستيلا مكارتني» احتفالاً بشهر رمضان وعيد الفطر، إضافة إلى التشكيلة المصغرة التي تطلقها فيرساتشي حصرياً لمنطقة الشرق الأوسط، ومنتجات كارولينا هيريرا التي تطلقها بالتعاون مع جيسكا قهواتي، كما يمكن لعشاق المجوهرات الحصول على الهدايا المثالية مع عروض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً»، إضافة إلى الهدايا المجانية عند الشراء، وعروض استرداد نصف قيمة المشتريات مع مجموعة دبي للمجوهرات.

ويمكن للعائلات أن تجد كل ما تحتاجه للاحتفال بشهر رمضان في المنزل، بدءاً من الأثاث وأدوات الطهي وحتى زينة رمضان ومنتجات البقالة، وسيحصل زوار سيتي ووك وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس، والخوانيج، وبلوواترز، إضافة إلى المطاعم الشهيرة مثل «بول» و«إيتالي» وغيرها، على استرداد نقدي بقيمة 50 درهماً في صورة نقاط Tickit مقابل كل ثلاث وجبات إفطار يستمتعون بتناولها في أي من الوجهات المشاركة حتى 22 أبريل.

وسيمنح كل شراء من العلامات التجارية التابعة لبرنامج «ميوز» للمتسوقين، فرصة الدخول في مسابقة للفوز بمليون نقطة «ميوز» عند التسوق داخل المتاجر أو عبر الإنترنت قبل يوم 14 أبريل. وإضافة إلى ذلك، سيحصل المتسوقون الذين يختارون الدفع على أربعة أقساط باستخدام «تابي» على 3000 نقطة «ميوز» إضافية حتى 14 أبريل.



العروض المسرحية والفنية

يستضيف مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي يوم 21 مارس، عرض الفيلم الكوميدي «ساعي البريد»، الذي يدور في شأن حفل زفاف عائلي في دبي، ويمكن للحضور الاستمتاع بأمسية رائعة وتناول الإفطار أو السحور في أحد مطاعم المنتجع قبل العرض أو بعده، كما يشهد مسرح زعبيل يوم 24 مارس عرضاً مناسباً للأطفال بعنوان «مغامرات مستر كايند»، وسيحظى الأطفال بمتابعة مستر كايند والقرد مايلو في رحلتهم الغريبة والمملوءة بالموسيقى والكوميديا والمفاجآت واللحظات الرائعة.

تجارب الإفطار والسحور

تعد دبي واحدةً من أكثر وجهات تناول الطعام تنوعاً في العالم، وتقدم المدينة خيارات لا حصر لها لتناول الطعام تلبي متطلبات وأذواق الجميع، من أكشاك الطعام المزدحمة في الشوارع إلى خيم الإفطار والسحور الرائعة.

وتقدم خيم الإفطار والسحور في المدينة أكثر من مجرد وجبات للطعام، إذ تشكل هذه الخيم وجهات للقاء العائلات والأصدقاء والاستمتاع معاً بفعاليات الترفيه الحي وأجواء رمضان المتميزة، ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بهذه التجربة في كل من مدينة جميرا وفندق أتلانتس النخلة وخيمة حديقة فيروز في فندق فيرمونت النخلة وخيمة ليلتي في مركز جراند حياة دبي للمؤتمرات والمعارض وخيمة كان زمان في منتجع شيراتون شاطئ جميرا، وحديقة رمضان في فندق شاطئ جميرا، والمجلس الرمضاني في فندق ماندرين أورينتال جميرا.

ويقدم جميرا أبراج الإمارات أشهى أطباق الإفطار والسحور وسط أجواء من الضيافة العربية التقليدية في التراس بين الأبراج، ويعود السوق الليلي إلى فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول في شهر رمضان، إذ يمكن للزوار تذوق أشهى المأكولات الإماراتية الأصيلة والاستمتاع برسم الحناء والموسيقى الحية واستكشاف المنتجات المعروضة في السوق الليلي.

وتقدم المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء المدينة مجموعة من التجارب المصممة خصيصاً لتناسب أجواء شهر رمضان المبارك، ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الهندية اللذيذة في مطاعم بومباي بانغلو وبنجاب جريل وإنديا بالاس، كما يقدم مطعم باي تاي أشهى المأكولات التايلاندية، في ما يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات العربية في مطعم ذا كورتيارد بفندق ون آند أونلي رويال ميراج، ومطعم النافورة، بينما تقدم مطاعم هوتونغ دبي، وإل بي إم، وسموسان دبي، وذا آرتيسان تجارب إفطار راقية وأنيقة.

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