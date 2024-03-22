40 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في الأسبوع الثاني من رمضان

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في الثلث الأول من شهر رمضان الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 43 مليار درهم، مدفوعا بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية على وقع التوزيعات النقدية السخية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليون درهم في جلسة 8 مارس (قبل بداية شهر رمضان) إلى 3.618 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و735 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي متضمنة رأس المال السوقي لأسهم شركة "باركن"، المقرر بدء التداول على أسهمها غدا.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 12.2 مليار درهم، خلال الثلث الأول من رمضان، موزعة بواقع 8.23 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و4 مليارات درهم في سوق دبي المالي.

وجرى التداول خلال الثلث الأول من رمضان على نحو 3.5 مليار سهم منها 1.88 مليار سهم في سوق أبوظبي و1.64 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 185.8 ألف صفقة في السوقين.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" خلال الثلث الأول بنسبة 0.44% رابحا 39.94 نقطة ليغلق عند مستوى 9126.36 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعا بنسبة 0.38% بمكاسب 35 نقطة ليقفل عند مستوى 9269.46 نقطة، مع ارتفاع مؤشر السلع الاستهلاكية 5.8% والعقار 1.27% والطاقة 2.11% والاتصالات 1.44% والمواد الأساسية 2.77% والخدمات 6.17% والمالية 0.01%.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" النشاط خلال تلك الفترة، مستقطبا سيولة بأكثر من 1.7 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 663.5 مليون درهم، ثم "أي آند" جاذبا نحو 432.7 مليون درهم، و"ملتيبلاي" 411.3 مليون درهم.

وجاء في صدارة الأسهم الرابحة خلال الفترة نفسها، "أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 26%، و"جي أف اتش" 13.7% و"الخليج للمشاريع الطبية" 11.7% و"فيرتيغلوب" 9.6%، و"بالمز" 8.4% و"أي 7" 8.2%.

سوق دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الثلث الأول من رمضان بنسبة 0.9% أو ما يعادل 38.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4291.37 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 2.9% والاتصالات 2.89% والمواد 2.09% والخدمات 0.92% والصناعة 0.64%.

وارتفع في سوق دبي أسهم "الإمارات دبي الوطني" 4.4% و"إعمار العقارية" 3.55% و"سوق دبي المالي" 1.5% و"أرامكس" 1.65% و"العربية للطيران" 0.33% و"تيكوم" 1.8% و"ديوا" 0.82% و"تبريد" 2.65% و"دو" 2.89%.

واستحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال الثلث الأول بنحو 605.9 مليون درهم، تلاه "إعمار للتطوير" بنحو 440 مليون درهم ثم "جي إف أتش" جاذبا 328.9 مليون درهم و"الإمارات دبي الوطني" 305.8 مليون درهم.

وشهد سوق دبي خلال الثلث الأول تنفيذ 3 صفقات كبيرة على عدد 56.5 مليون سهم بقيمة 833.3 مليون درهم شملت صفقتين على مجموعة "جي إف إتش" المالية بقيمة 51.2 مليون درهم، وصفقة واحدة على "بنك المشرق" بقيمة 782.1 مليون درهم.

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