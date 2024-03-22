35 مليون درهم لتوسعة منشأة «اليامونا دينسونز» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

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أعلنت شركة اليامونا دينسونز الهندية المتخصصة في مجال تصنيع وصلات كابلات الطاقة وملحقاتها، عن توسعة منشأتها في إمارة رأس الخيمة بقيمة استثمارية تبلغ 35 مليون درهم بهدف تعزيز عملياتها الإقليمية في المنطقة.

ومن المقرر أن تكتمل أعمال تشييد المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية بحلول مايو المقبل لتصل مساحة الشركة الإجمالية إلى 15 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون منتج سنوياً.

وقال رافي ساردانا الرئيس التنفيذي لشركة اليامونا دينسونز: «وقع اختيارنا على إمارة رأس الخيمة من أجل توسعة نطاق عملياتنا لعدة عوامل أبرزها توفر بيئة العمل المحفزة على الازدهار والبنية التحتية الحديثة، ونشيد بدور «راكز» في توفير الدعم اللامحدود لإتاحة الفرصة أمام انطلاق أعمالنا وتوسعة نطاق عملياتنا بمنتهى الفعالية، كما أثبت فريق «راكز» كفاءته العالية عن طريق تلبية كافة متطلباتنا طوال السنوات الماضية والتي أسهمت بدورها في نمو أعمالنا».

وأضاف: «تخطط الشركة لاستهداف أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثمار حوالي 20 مليون درهم في بناء منشأتها، إضافة إلى 15 مليون درهم في المعدات مع الأخذ بعين الاعتبار اتباع أعلى معايير الجودة والابتكار».

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