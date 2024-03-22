«ناتيفيكس»: اهتمام صيني متزايد لشراء عقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

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برزت دبي كوجهة محورية للاهتمام بشكل ملحوظ على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة «دوين»، حيث سجّلت زيادة هائلة في مشاهدات المستخدمين ومشاركتهم، وذلك وفقاً لورقة بحثية جديدة من «ناتيفيكس»- وكالة عالمية للتسويق الرقمي - حيث تحظى أسواق العقارات في دولة الإمارات باهتمام متزايد من المستثمرين الصينيين.

يقدم التقرير، الذي يحمل عنوان «إطلاق العنان لقوة منصة دوين: دليل لخبراء التسويق العقاري»، رؤى شاملة لسوق العقارات من وجهة نظر تسويقية، مع تحديد العوامل الأساسية لاستهداف الجمهور الصيني. ومن خلال التركيز المتخصص على منصة «دوين»، تعرض «ناتيفيكس» كيف يمكن لخبراء التسويق الاستفادة من أدوات وميزات المنصة لتنفيذ حملات تسويقية دقيقة بطابع محلي. ويمكّن هذا النهج مطوري العقارات من دخول السوق الصينية بنجاح، والتفاعل مع المشترين المهتمين بالسوق العقارية.

اهتمام المشترين

وفقاً للتقرير، يأتي المحتوى العقاري حول دبي في المرتبة التاسعة من حيث عدد المشاهدات، والمرتبة السادسة من حيث المشاركات، بعد المحتوى من اليابان، والولايات المتحدة، وتايلاند، وكوريا الجنوبية. وتُظهر أسواق مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وسنغافورة أيضاً إمكانات واعدة للاستثمار.

وتوضح النتائج اهتمام المشترين الصينيين القوي بالموضوعات المتعلقة بالاستثمارات العقارية الدولية والمشاريع السكنية، حيث يشارك العديد منهم بفاعلية في الحوارات عبر الإنترنت، ويستخدمون أدوات البحث لكشف الفروق الدقيقة في سوق العقارات. ومن خلال الاستفادة من الرؤى والخبرات التي شاركها آخرون ممن سبق لهم شراء عقارات في الخارج، يصبح المشترون المحتملون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بهم بصورة واعية. وتؤكد البيانات الواردة من Ocean Engine، منصة «دوين» للتسويق الرقمي هذا الاتجاه، وتكشف عن زيادة كبيرة في الاهتمام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تدفقات أجنبية

على مدى الأشهر الستة الماضية (سبتمبر2023 إلى مارس 2024)، ارتفع حجم البحث عن الإمارات بنسبة 344%.

ويعكس هذا الاتجاه مدى قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات العربية المتحدة.

وتشير تقارير المحللين إلى أن انضمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مؤخراً إلى مجموعة بريكس، إلى جانب الشراكات المتنامية لدعم مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسع الشركات الصينية التي تؤسس أعمال لها في هذه الأسواق الخليجية.

وقالت شيريل هوانغ، نائب الرئيس الأول لشركة «ناتيفيكس»: «بفضل موارد Ocean Engine الواسعة وتقنيات الإعلان المتطورة، نقدم للعلامات التجارية حلولاً تسويقية شاملة سواء على الشبكة أو خارجها، وتتضمن تنفيذ الإعلانات وتسويق المحتوى، وتصاميم الإعلانات العالمية. هدفنا هو مساعدة المؤسسات من جميع الأحجام والصناعات على تحقيق أهدافها التسويقية والتشغيلية ببساطة وكفاءة وذكاء».

وتبرز «دوين» كمنصة محورية في قطاع العقارات. واعتباراً من ديسمبر 2022، فإن نسبة كبيرة بلغت 80% من أفضل 200 شركة تطوير عقاري في الصين كانت قد أسست حضوراً لها على منصة «دوين»، مستفيدة من قاعدة المستخدمين الضخمة ومعدلات المشاركة لتعزيز عملياتها عبر الإنترنت. ومع أكثر من 410.000 حساب تجاري وأكثر من 160 مليون متابع، تقدم «دوين» فرصة للعلامات التجارية العقارية للوصول والتفاعل مع المشترين المحتملين.

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