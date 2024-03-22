«أمانات» تعيّن رئيساً تنفيذياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أمانات القابضة» عن تعيين جون أيارلاند بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. وكان أيارلاند قد شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أمانات منذ شهر مارس 2023، وستقوم الشركة بتعيين رئيس مالي جديد في وقت لاحق.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة «أمانات»: «يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة «أمانات» أن أعلن عن تعيين جون أيارلاند رئيساً تنفيذياً للشركة، وقد كان لإدارته فضل كبير في تحقيق أداء مالي قياسي في عام 2023، عدا عن دوره في تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي وفرت بدورها قيمة مستقبلية كبيرة للمساهمين».

وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات»: «إن «أمانات» تتمتع بمركز قوي في منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال شركاتها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مما يسهم في توفير القيمة للمساهمين من خلال الاستثمار بشكل متواصل في نمو منصات الشركة وتحقيق العائدات المرجوة منها».

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