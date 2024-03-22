«باركن» يقفز %35.2 بمكاسب 2.2 مليار في أول يوم تداول

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفزت أسهم شركة «باركن» بأكثر من 30 % بعد دقائق من بدء أول يوم إدراج بسوق دبي المالي، وأغلق سهم «باركن» في ختام جلسة أمس عند مستوى 2.84 درهم، بارتفاع 35.24 %، مقارنة بسعر الطرح النهائي البالغ 2.1 درهم.

وعزز سهم «باركن» مكاسبه في تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 2.2 مليار درهم، في أول يوم إدراج بسوق دبي المالي. وقفز رأس المال السوقي لأسهم شركة «باركن»، من 6.3 مليارات درهم عند الإدراج، ليصل إلى 8.52 مليارات درهم مع نهاية جلسة أمس.

وشهد السهم تداولات نشطة في أول يوم تداول على نحو 178.12 مليون سهم، بقيمة 487 مليون درهم، ليستحوذ على 54 % من سيولة سوق دبي من خلال 12271 صفقة منفذة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4277.61 نقطة منخفضاً 0.32 %، وتدعم أداء السوق بارتفاع أسهم وطنية إنترناشيونال 4.6 %، وسوق دبي المالي 4.5 %، وسالك 3.3 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 23.55 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 297.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 273.85 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.17 % إلى مستوى 9285.6 نقطة في تداولات أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 202.3 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 69 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 57.2 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الفجيرة لصناعات البناء 14.8%، ورابكو للاستثمار 4.9 %، وبريسايت 3.9 %، وإمستيل لمواد البناء 3.55 %.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة على سهم مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» بقيمة 510 ملايين درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على 27.8 مليون سهم من أسهم «إي آند» بسعر 18.34 درهم للسهم الواحد.

سيولة

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، توزعت بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و900.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 669.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 33.8 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.617 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و734.37 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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