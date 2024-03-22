277.5 ألف سيارة مباعة في الإمارات بأعلى معدل لها في 5 سنوات

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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حقق سوق السيارات في الإمارات أكبر معدل سنوي للمبيعات خلال 5 سنوات لتصل مبيعات السوق في 2023 إلى أكثر من 277.5 ألف سيارة وبارتفاع 5.5% عن آخر معدلاتها النشطة خلال 2019 البالغ حجم مبيعاته 263 ألف سيارة.

ووفق بيانات منصة «focus2move» المتخصصة في قياس أداء أسواق السيارات الدولية نما سوق السيارات في الإمارات في عام 2023 بشكل إيجابي طوال العام، حيث حقق السوق زيادة قدرها 27.2% عن إجمالي مبيعاته في 2022 وأسهم شهر ديسمبر بشكل إيجابي في إجمالي مبيعات السوق بما يوازي 22.6 ألف سيارة جديدة.

وعلى صعيد توزيع المبيعات وفق العلامة التجارية تصدرت شركة تويوتا بحصة سوقية بلغت 27.8% من إجمالي المبيعات بتحقيقها مبيعات 77.1 ألف سيارة بنسبة نمو 16% عن 2022 وجاءت نيسان في المركز الثاني 42.8 ألف سيارة، بينما حققت ميتسوبيشي أكثر من 14.9 ألف سيارة مباعة خلال العام المنقضي، بينما على صعيد الطرازات كانت نيسان صني هي الأكثر مبيعاً وبنسبة نمو بلغت 34.2% تلتها نيسان باترول بنسبة 21.5%. فيما كانت لاند روفر الأكثر نمواً في مبيعاتها بنسبة 142.2% في عام 2023.

وتظهر السلسلة الزمنية لبيانات المبيعات أن السوق قد شهد تبياناً في مستوى المبيعات على مدار السنوات العشر الماضية، حيث حقق في عام 2015 المستوى الأكبر على الإطلاق بمبيعات وصلت 408.1 آلاف سيارة بمستوى نمو لامس 100% عن المستوى المحقق في 2010 بحوالي 213 ألف سيارة.

وتباطؤ السوق عقب ذلك ليتقلص مستوى المبيعات تأثراً بانخفاض القوة الشرائية المواكبة لتراجع عائدات النفط وتغير السياسات المالية ليصل مستوى المبيعات السنوي في عام 2018 حوالي 247.6 ألف سيارة، بينما عاود السوق في عام 2019 تعافياً بنسبة 6.2% لتصل المبيعات 263 ألف سيارة ليعاود السوق التقلص في عام الجائحة إلى أدنى مستوى للمبيعات منذ عام 2008 وبدأ السوق تعافياً تدريجياً بنسبة 26% في عام 2021 وصولاً إلى العام الماضي.

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