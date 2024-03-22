قيمة طلبات اكتتاب «باركن» الأكبر على الإطلاق في دبي

المصدر: دبي - البيان

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رحب سوق دبي المالي، بالإدراج الناجح لشركة «باركن»، المشغّل الحصري لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، والتي تتمتع بمكانة رائدة في السوق، وبسجلّ حافل من النجاحات يمتد لما يقارب الثلاثة عقود.

يعد إدراج شركة باركن الإدراج الأول في سوق دبي المالي لعام 2024، متوافقاً مع مبادرات دبي الاستراتيجية لتطوير أسواق المال والتي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021.

ويدعم سوق دبي المالي برنامج تخصيص الشركات بشكل فعال من خلال تسهيل عمليات إدراج جديدة من شأنها تعزيز أحجام التداول، وتعزيز النمو في الأسواق المحلية، وزيادة تحصين أسواق رأس المال في دبي، مما يخلق بيئة مالية أكثر ديناميكية وتنوعًا.

وقد حظي إدراج شركة باركن على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تخطت إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن بحوالي 259 مليار درهم (حوالي 71 مليار دولار)، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

ويؤكد هذا الإقبال القوي على ثقة المستثمرين في إستراتيجية النموّ لدى شركة باركن، وكونها فرصة استثمارية قوية، في ظل الأداء الاقتصادي الثابت والتوسع السكاني لإمارة دبي.

احتفالاً بهذا الإدراج، قرع أحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، والمهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

ويجري تداول أسهم الشركة تحت الرمز «باركن»، بعد أن اختتمت الشركة اكتتابها الأولي الناجح في سوق دبي المالي. وقد جمعت الشركة من خلال الطرح ملياراً و574.37 مليون درهم، لتبلغ قيمة رأس المال السوقية للشركة 6.30 مليار درهم عند القبول بسعر سهم قدره 2.1 درهم، ضمن المستوى الأعلى لنطاق السعر المحدد.

ومع تجاوز حجم تغطية الاكتتاب بنسبة حوالي 165 مرة، مستقطبة إجمالي قيمة الاكتتاب 259 مليار درهم من الطلب القياسي.

ترحيب

ورحّب هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي بإدراج شركة باركن، وقال: أسهمت الخطوات السريعة في تنفيذ استراتيجية تطوير أسواق المال الذي يشرف عليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في جعل سوق دبي المالي أحد أكثر الأسواق المالية ديناميكية على مستوى العالم.

ويشير الاهتمام الكبير من المستثمرين بهذا الإدراج إلى الجدوى الاستثمارية في باركن، ويُسلط الضوء على الجاذبية المستمرة لإمارة دبي وتقدّمها، ورؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يسعدنا الترحيب بالإدراج الأول لهذا العام في السوق عبر شركة باركن، والذي يؤكد مكانة سوق دبي المالي باعتباره البورصة الرائدة في المنطقة؛ حيث يوفر فرصاً متنوعة للمستثمرين ويمكّن الشركات من المساهمة في النموّ الاقتصادي لإمارة دبي. ومع تزايد الثقة بين المستثمرين والمُصدِرين الجُدد في أسواق رأس المال في دبي، نتطلّع إلى الترحيب بمجموعة قوية من الاكتتابات العامة الناجحة في عام 2024.

دور حيوي

وقال أحمد هاشم بهروزيان: «بفضل دور باركن الحيوي في نظام النقل في دبي، سواء في الحاضر أو المستقبل، فإن إدراجنا في سوق دبي المالي يعكس ثقة قوية في نمو ونجاح الإمارة على المدى البعيد».

وأضاف: بفضل تاريخنا الطويل الذي يمتد لما يقرب من ثلاثين عامًا في إدارة مواقف المركبات، نحن نوفر بنية تحتية حيوية تدعم خطط التوسع في المدينة.

ونتطلع باستمرار إلى تعزيز رؤيتنا في تقديم حلول نقل سلسة ومستدامة ومبتكرة، لندعم طموحات قيادتنا الحكيمة في جعل دبي مثالاً لأفضل مدينة للعيش في العالم. وبدوره أشار محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: نحن سعداء لإطلاق أسهم باركن لأول مرة في سوق دبي المالي، وهذه الخطوة تمثل تطوراً هاماً في مسيرتنا التنموية.

إن الإقبال الاستثنائي الذي شهدناه حتى الآن يُعتبر شهادة على قوة شركتنا والتوقعات الإيجابية لأداء عملياتنا. وبفضل شراكتنا القوية مع هيئة الطرق والمواصلات، وفريقنا القيادي المتخصّص، استفادت باركن من سجلها المميز لتصبح الرائدة في توفير مواقف المركبات في الإمارة.

نحن نسعى للاستفادة من هذه الإمكانيات القوية من خلال تنفيذ استراتيجية نموّ مدروسة بعناية، مع الاستمرار في خدمة عملائنا وشركائنا وإمارة دبي بكفاءة.

وأعلن إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن»، وذلك بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالي.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقة. وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «باركن» بطرح 24.99% من إجمالي رأس مالها المُصدر عبر بيع 749.700.000 سهم، وذلك بقيمة 2.10 درهم للسهم حيث بلغت القيمة السوقية 6.3 مليار درهم.

يُذكر أن الصفقة شهدت إقبالًا هائلًا من جانب المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 165 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو أكبر عملية تسجيل طلبات اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي. وقد قامت إي اف چي هيرميس منفردة بتغطية الاكتتاب 44.3 مرة، علمًا بأن الشركة أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بنحو 20%.

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