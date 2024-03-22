2.66 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس ، أكثر من 2.66 مليار درهم عبر 761 صفقة. وتم تسجيل 608 مبايعات بقيمة 1.88 مليار درهم، منها 93 مبايعة لأراضٍ، و484 مبايعة لوحدات سكنية و31 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي، لصفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة تيكوم بقيمة 75 مليون درهم. وسجلت الرهون 607 ملايين درهم تمت عبر 126 معاملة، منها 39 رهناً لأراضٍ، و71 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، أما الهبات، فشهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 173 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز