«العالمية القابضة» مهتمة باستحواذ في زامبيا

المصدر: لندن- رويترز

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي الشركة الأعلى قيمة في أبوظبي، مهتمة بالاستحواذ على منجم لوبامبي للنحاس في زامبيا، وهو أصل اتفقت شركة التعدين الصينية جيه.سي.إتش.إكس على شرائه بالفعل.

وقال اثنان من المصادر، إن شركة الموارد العالمية القابضة أبدت في الآونة الأخيرة لشركة إي.إم.آر كابيتال اهتمامها بتقديم عطاء لشراء حصة شركة إدارة الاستثمار المباشر البالغة 80 % في مشروع لوبامبي للنحاس المعروضة للبيع، وهو تطور ربما يعقد عملية بيع جارية بالفعل.

يأتي اهتمام الشركة التابعة للعالمية القابضة بمنجم لوبامبي، المرشح لأن يكون أحد أكبر مناجم النحاس في زامبيا، بعد أن دخلت جيه.سي.إتش.إكس المدرجة في شنغهاي، وهي شركة لخدمات المناجم ، في صفقة لشراء حصة إي.إم.آر في يناير الماضي. وقال أحد المصادر، إن عملية البيع تتطلب موافقة الحكومة الزامبية، و‭‬‬تمتلك حكومة زامبيا 20 % في لوبامبي من خلال «زد.سي.سي.إم-آي.إتش».

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