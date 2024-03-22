«إمارات» تمنح بنك المارية أول حقوق تسمية محطات تابعة لها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، عن منح أول حقوق تسمية المحطات التابعة لها لبنك المارية المحلي، البنك الرقمي في دولة الإمارات، لتتشكل بذلك أول شراكة استراتيجية بين المؤسسة وشركائها ضمن مشروع «لاندمارك».

ويعتبر بنك المارية المحلي بموجب هذه الشراكة أول جهة تحصل على حقوق تسمية محطة وقود على مستوى الدولة والعالم، في خطوة تتجاوز نطاق الترويج التجاري نحو أبعاد جديدة ترسخ حضور المحطات كمنصة شاملة ومتكاملة تسهم في تعزيز ممارسات قطاعات الأعمال للارتقاء بخدمات المتعاملين، ووجهة جديدة تدعم جهود مختلف الأطراف المعينة الرامية لإثراء تجربة المتعاملين.

ومن المقرر أن تبدأ (إمارات) بتغيير اسم المحطة وتعديل الشكل الخارجي ليضم الهوية البصرية المشتركة في المساحات والمرافق الخارجية للمحطة، والنقاط المتفق عليها قريباً.

ويُعد المشروع الذي أطلقته (إمارات) الشهر الجاري، نقلة استراتيجية وتجارية على مستوى قطاع محطات الوقود في دولة الإمارات والعالم، بتقديمه صيغة جديدة لمفهوم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة وشركائها، وذلك انطلاقاً من نهجها الذي يسعى إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، وتحسين تجاربهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»: «نفخر بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك المارية المحلي لمنح حقوق تسمية أولى محطات الوقود التابعة للمؤسسة في إطار مشروع «لاندمارك»، حيث تعكس هذه الخطوة ثقة مجمع الأعمال في النهج الاستراتيجي للمؤسسة، إلى جانب الأثر الاقتصادي الإيجابي لهذا المشروع الوطني والفرص المتميزة التي يوفرها من خلال تعزيز قدرة الشركات والمؤسسات والجهات ذات الصلة على التركيز على المتعاملين باعتبارهم محور أعمالها وأنشطتها».

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: يفخر البنك بتوقيع أول شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» ضمن مشروع «لاندمارك»، حيث سنكون أول جهة تحصل على حقوق تسمية محطة وقود على المستوى المحلي والعالمي.

فهذه الخطوة مبنية على مبادرات مبتكرة تعزّز رؤية العلامة التجارية للبنك وتحسّن تجربة العملاء في محطات البترول والمتاجر التابعة لها. حيث يمكن للعملاء إجراء معاملات الدفع الآمنة والسلسة والسريعة عبر تطبيق Mbank Wallet من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة عند صندوق الدفع بواسطة هاتفهم المحمول. وإننا على ثقة من أننا متجهون نحو مستقبل مزدهر لأن هذا التعاون سيقدم لعملائنا حلول مريحة ومناسبة».

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