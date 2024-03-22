تسهيل مالي بالدولار بين «الشارقة الإسلامي» وصندوق تركي

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) عن إبرامهما اتفاقية هي الأولى من نوعها لتوفير تسهيل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون دولار ثنائي الطرف (مشترك) لمدة 3 سنوات، وبموجب هذه الاتفاقية التي أسهم بنك دوغان للاستثمار في التنسيق لهذا التسهيل، ستكون هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الصندوق التركي تمويلاً من مصدر دولي بصيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وأردا إرموت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي.

وأكد محمد عبد الله، حرص المصرف على التوسع في الشراكات، والتنويع في قطاعات الأعمال واستحداث منتجات مبتكرة وفق استراتيجية المصرف الخمسية 2024 – 2028، وتأتي هذه الاتفاقية بين المصرف وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) في سياق خطة المصرف الاستراتيجية من أجل تنويع قاعدة أصوله وموجوداته.

من جانبه، قال أردا إرموت: «تعد هذه الاتفاقية خطوة نوعية جديدة، تنفذ لأول مرة بالنيابة عن الصندوق، وهي تبرز جهودنا الرامية لدعم وتيرة التحسن والنمو في الأسواق المالية، فضلاً عن تحقيق رؤيتنا لإحداث التطور المستدام وبالتعاون مع الدول ذات الاقتصادات الناجحة مثل اقتصاد دولة الإمارات».

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