تعاون بين «شنايدر إلكتريك» و«بوزيتيف زيرو» في الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت «شنايدر إلكتريك»، و«بوزيتيف زيرو»؛ الشركة المتخصصة في منشآت وحلول الطاقة النظيفة اللامركزية ومقرها دولة الإمارات، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حلول الطاقة المستدامة، وتسريع اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، ودعم التحول نحو الحياد المناخي في المنطقة.

وتتعاون شنايدر إلكتريك و«بوزيتيف زيرو» ضمن الاتفاقية في عدة مبادرات لتعزيز برامج «تخفيض الكربون كخدمة» في كلٍ من دولة الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مشاريع الشبكات الصغيرة، وحلول التنقل النظيف، وكفاءة الطاقة، والاستدامة.

وقال ديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «بوزيتيف زيرو»: «تتبوّأ كلٌ من شنايدر إلكتريك – والتي هي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاعها – وبوزيتيف زيرو بدورهما موقعًا متميزًا لتشكيل مشهد جديد في أسواق الطاقة الذي يتسم باللامركزية والمرونة والتكامل عبر قواعد البيانات. ويحقق التعاون بيننا رؤيتنا الاستراتيجية المشتركة لتخفيض مستويات الكربون وتحقيق الاستدامة.

وتحرص «بوزيتيف زيرو» على ريادة الحلول المبتكرة من أجل عالم مستدام وأكثر رفقاً بالبيئة، ونأمل أن يؤدي تعاوننا إلى تسريع هذا المسار في القطاعين التجاري والصناعي». بدورها، قالت أمل الشاذلي، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج: «نتطلع إلى نتائج نوعية لهذا التعاون مع بوزيتيف زيرو. وهذه خطوة مهمة أخرى في مسار شنايدر إلكتريك والتزامها تجاه المساهمة في تسريع تحول الطاقة في المنطقة وتمكين المؤسسات والمجتمعات لتسهيل تبنّي حلول الطاقة المستدامة».

ويشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في أكتوبر لعام 2023 بعنوان «سد فجوة العمل المناخي» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها موارد أكبر وتكاليف أقل للحد من انبعاثات الكربون باستخدام حلول كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية، مما يمنح المنطقة مزايا كبيرة مقارنة بالدول المماثلة في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي. ذلك فيما أشار التقرير إلى أن 12% من شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزمت بأهداف الحياد المناخي.

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