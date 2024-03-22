غرفة الفجيرة تطلق الدفعة الرابعة لدبلوم التجارة وريادة الأعمال

المصدر: الفجيرة - وام

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تجري غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الاستعداد لإطلاق الدفعة الرابعة لدبلوم التجارة وريادة الأعمال ضمن مبادرة الغرفة لاستكمال العدد المستهدف البالغ 100 مشارك من رواد ورائدات الأعمال.

وحرص مجلس الإدارة على ضرورة دعم وتشجيع رواد الأعمال للنهوض بمشاريعهم وإدارتها بكفاءة عالية وتشجيع الراغبين في دخول سوق العمل.

وأشار سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة إلى إطلاق الدفعة الرابعة للدبلوم خلال أواخر أبريل المقبل، وأفاد أنه سيتم استيعاب 30 شخصاً للدفعة الرابعة من المتقدمين لنيل الدبلوم بعد إجراء مقابلات واستيفاء الشروط.

وأضاف الهنداسي أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من أبناء الإمارة في المجالات التخصصية والمساقات المطروحة في البرنامج التي تتضمن الجوانب القانونية، إدارة المخاطر والإدارة المالية وأساليب تطوير المشاريع والتسويق.

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