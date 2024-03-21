مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن دعمه لجهود شركة طماطم للألعاب، الشركة الرائدة في تطوير محتوى الألعاب العربية للأجهزة المحمولة، ونقل مقرها الرئيسي إلى أبوظبي، مما يدعم مرحلة النمو والتوسع المستقبلية للشركة، ويعزز من ازدهار وتطور قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة.

ويضم قطاع الألعاب في أبوظبي أكثر من 70 شركة متخصصة في تطوير المحتوى، ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم هذه المنظومة من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات أبوظبي الساعية لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار تعاون سابقاً مع شركة «يو بي سوفت» التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بتطوير ونشر وتوزيع ألعاب الفيديو الخاصة بأجهزة الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.

ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة شاملة من حزم دعم النمو، والتي تشمل المساعدة على تأسيس الأعمال، إضافة إلى تسهيل التواصل مع منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، وفرص التجارة الدولية.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «رسخت أبوظبي مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للمبدعين والرواد في مجال التكنولوجيا لما توفره من بيئة داعمة لنمو الأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى القاعدة الواسعة من المواهب والكفاءات».

وأضاف: «يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية في أبوظبي تطوراً مهماً، حيث بات يستقطب أبرز المطورين والناشرين في قطاع الألعاب الإلكترونية وأميز المواهب في هذا القطاع. وسيسهم تعاوننا مع رواد عالميين في هذا القطاع في دعم المنظومة المتنامية بالمزيد من مقومات النمو والنجاح، كما سيمكننا من إثراء المحتوى العربي المخصص للألعاب الإلكترونية الذي يتم إنتاجه في أبوظبي».

وتتخصص شركة طماطم بتزويد مجتمع الألعاب العربي بألعاب قريبة من الثقافة المحلية، إذ قامت الشركة حتى الآن بنشر أكثر من 50 لعبة شهدت أكثر من 150 مليون عملية تحميل.

وتتطلع الشركة من خلال تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار إلى إنشاء مركز للتميز في الإمارة، لتنضم إلى منظومة الألعاب الإلكترونية المتنامية في أبوظبي والتي أصبحت تسهم بشكل فاعل في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للألعاب الإلكترونية، وباتت تعتبر أكبر تجمع لشركات الألعاب الإلكترونية في المنطقة. وستقوم الشركة بتوظيف أكثر من 40 متخصصاً في تطوير الألعاب في أبوظبي، وستتعاون بشكل وثيق مع الجامعات المحلية لتوفير فرص التوظيف والتدريب.

من جانبه، قال حسام حمو، الرئيس التنفيذي لشركة طماطم للألعاب: «فخورون باختيار أبوظبي كشريك استراتيجي للنمو والابتكار ويمثل هذا التوسع مرحلة مهمة في مسيرة أعمال شركة طماطم للألعاب، حيث نعمل على تعزيز حضورنا وتطوير ألعابنا والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التميز والنجاح».

وأضاف: «نحن واثقون بأن منظومة الأعمال الحيوية التي تنفرد بها إمارة أبوظبي والتزامها الراسخ برعاية المواهب، ستمكننا من إحداث تأثير إيجابي دائم على مشهد الألعاب الإلكترونية العالمي».

ويتوقع أن تصل إيرادات الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 6 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2027 كما يتوقع أن تصل إيرادات أسواق الألعاب الإلكترونية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر مجتمعة لأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025.

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