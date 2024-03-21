إنشاء مركز التميز للتطوير بمجمع الشارقة للبحوث لتعزيز التنمية الصناعية

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن تعاونه مع «ماكس بايت تكنولوجي» (Maxbyte)، الشركة الهندية الرائدة في مجال التصنيع والتحول الرقمي في دولة الإمارات ومقرها أبوظبي، حيث تم الإعلان عن إنشاء مركز التميز الصناعي Industry X.0 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ليكون الرائد في مجال تطوير الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية المتقدمة في المنطقة وتبني أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة.

جاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع مذكرة التعاون بينهما أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إذ وقع كل من حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورامشانكار سي اس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماكس بايت تكنولوجي.

وتركز ماكس بايت على حلول الرقمنة الصناعية والروبوتية وإزالة الكربون لتعزيز الإنتاجية والمرونة والكفاءة والنمو داخل القطاع الصناعي.

منصة

واعرب حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن سعادته بالإعلان عن هذه الشراكة الجديدة مع شركة ماكس بايت بقوله: (اختارت ماكس بايت الشارقة مقراً إقليمياً لها، ليوفر مركز التميز الصناعي Industry X.0 حلولاً للقطاع الصناعي، وخاصة الصناعات المتقدمة في مجالات الصحة والاستدامة، وسوف يكون هذا المركز بمثابة منصة لتلاقي القطاع الأكاديمي مع القطاع الصناعي من خلال مركز الأبحاث والصناعات المتقدمة لماكس بايت في المجمع، نحن سعداء بهذه الشراكة ونتطلع إلى شراكات مماثلة في المستقبل«.

وأضاف»إن صناعة القرن X.0 تجتاح القطاع الصناعي على مستوى العالم، وتكشف عن إمكانيات لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات. وستكون المعايير العالية لبرنامج ماكس بايت متاحة في مركز التميز هذا، مما يوفر للشركات الإقليمية خدمات فريدة لتوسيع نطاق أعمالها. يسعدنا أن نرحب بشركة ماكس بايت في نظامنا البيئي النابض بالحياة الذي يقود الابتكار في المنطقة«.

تأهيل

ومن جهته علق رامشانكار سي اس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماكس بايت تكنولوجي. قائلاً:»يسعدنا إنشاء مركز التميز المتقدم للصناعة X.0 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والذي يعد بمثابة مركز ابتكار دايناميكي في هذه المنطقة. هذا هو المكان الذي سيتجه إليه المصنعون المبتكرون لصياغة مستقبلهم من خلال تأهيل وتطوير كوادر بشرية جاهزة للمستقبل تتمتع بمهارات جديدة. لقد تم تصميم مركز التميز للصناعة X.0 الخاص بنا لتمكين المصنعين من زيادة إنتاجيتهم، وكسب المزيد من الأعمال، وتعزيز قدراتهم التصنيعية«.

وأضاف»تسعى ماكس بايت إلى تعليم 200 مصنع حول التحول الصناعي المتقدم 4.0 كل عام باتباع نهج مرحلي وسلس لدعم تحولهم وتميز أعمالهم. كما يسعى البرنامج إلى تأهيل 6000 متخصص تقني وتمكينهم من فرص العمل في المنطقة للتحول إلى الصناعة الإقليمية 4.0 بحلول عام 2028. ويهدف إلى إجراء أكثر من 75 برنامجًا في 3 سنوات. من المتوقع أن يؤثر مركز التميز للصناعة X.0 على أكثر من 1500 شخص وأكثر من 125 مؤسسة.

تسريع

وقال رام شانكار «نهدف إلى تسريع تبني التقنيات الرقمية لتحقيق طموحاتنا بأن نكون شركة عالمية رائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة وخلق النمو المستدام في المنطقة».

تتطور تقنيات الصناعة X.0 بسرعة، مما يساعد الشركات على أن تصبح (ذكية) وأكثر كفاءة. تساعد هذه التقنيات الصناعات على تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل الأخطاء، وزيادة أداء الأصول، والتركيز على الممارسات الرقمية.

يشمل القطاع المستهدف الرئيسي المؤسسات الصناعية والطلاب والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية.

هذا ويشكل تبني وتشجيع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات واحدة من الركائز الأساسية للمشاريع التطويرية. يهدف إلى تسريع التحول الرقمي للقطاع الصناعي، ودعم كبار المصنعين خلال رحلتهم، وتعزيز إنتاجية القطاع، بالإضافة إلى خلق الآلاف من الوظائف الجديدة التي تتطلب مهارات عالية.

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