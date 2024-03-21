الشارقة تؤكد أهمية رواد الأعمال وتكامل "العام والخاص" لدعم المشاريع

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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ناقش مشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمه نادي الشارقة للصحافة، الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مساء أمس الأربعاء في مسرح المجاز دور شراكة وتكامل القطاعين العام والخاص في دعم المشاريع الريادية ووصولها للعالمية ومرتكزات نجاح الأعمال وخلق الأفكار المبتكرة وصفات القائد في إدارة المشاريع، كما أكد على أهمية البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بها إمارة الشارقة ودعم رواد الأعمال وتوفير الخدمات التي تعزز من فرص نجاح مشاريعهم، وجرى استعراض نماذج ريادية لمشاريع إماراتية انطلقت من الشارقة إلى العالمية.

وجاء المجلس تحت عنوان «النجاح في ريادة الأعمال.. الفكرة والتطبيق»، بحضور طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، وجمهور المجلس، كما شارك فيه محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وفادي غندور، مؤسس شركة أرامكس ورئيس شركة ومضة، ونوال النعيمي، رائدة الأعمال الإماراتية، وأدارها الإعلامي د. عبد السلام الحمادي.

حرص

وأكد محمد جمعة المشرخ، حرص إمارة الشارقة على تقديم أشكال الدعم المختلفة لأصحاب المشاريع وتهيئة البيئة المناسبة لتأسيس أعمالهم، من خلال التكاتف بين مختلف الجهات الحكومية المختصة والمناطق الحرة لتيسير عملية الاستثمار، وإنشاء المراكز المختصة لتسهيل الإجراءات، مثل مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات لرواد الأعمال عبر مظلة واحدة تضم الخدمات الحكومية التي يحتاجها المستثمرون، لافتاً إلى وفرة القطاعات الجاذبة للاستثمار بالشارقة، مثل التكنولوجيا الزراعية، والفرص التي وفرها مشروع زراعة القمح في منطقة مليحة، مع تعدد الباقات المجانية المختلفة بالقطاعات المختلفة لدعم أصحاب المشاريع، وتقديم الاستشارات المجانية لرواد الأعمال الشباب.



جذب

من جانبه أكد فادي غندور، أن دولة الإمارات، وإمارة الشارقة بصورة عامة، تمتلك العديد من المشاريع الناجحة التي رسخت مكانتها في سوق الأعمال بصورة واضحة، كما أكد أن وصول أي شركة للعالمية يُبنى على أسس من بينها جذب وتطوير المواهب، وترسيخ مفاهيم الولاء والطموح لدى الموظفين بالمشروع بما يجعلهم قادرين على الثقة في قدرات الشركة، وتطبيق الخطط التي تجمع بين الرؤية والقيادة الصحيحة وحسن الإدارة، لافتاً إلى انعكاس التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص على نجاح المشاريع، كما تطرق إلى تجربته في تأسيس شركة «أرامكس» والمصاعب التي واجهته في بداية الانطلاق وكيفية التغلب عليها، وإسهام التجربة في بناء شخصيته كرائد أعمال، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبها في هذا المجال معتبراً أهمها البحث الدائم عن المعرفة واستمرارية التعلم والاستفادة من التجارب.



دعم

من جانبها استعرضت نوال النعيمي، رائدة الأعمال الإماراتية تجربتها في تأسيس مشروع «بيبر فيغ» الذي انطلق من إمارة الشارقة، والأثر الإيجابي للدعم الحكومي على النجاح اللافت للمشروع، مؤكدة أنه على الرغم من أن الدراسات والأبحاث تعد ركائز مهمة في تأسيس المشاريع، إلا أن الشغف والإيمان والعمل الدؤوب والسعي للتغلب على التحديات يشكلان أساس النجاح، وأعربت النعيمي التي ابتكرت وصفة «الشوكولاتة الساخنة بنكهة إماراتية»، والتي قدمتها لزوار جناح دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2023 بسويسرا، عن سعادتها بتمثيل الدولة خارجياً ونقل ثقافتها الغنية للعالم.

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