«فيرد إكسيم» تكرم شركات عالمية ناشئة بجوائز الابتكار في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت دبي تكريم مجموعة مختارة من الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم التي تقود الابتكار في مجال الاستدامة وتحدث تغييراً إيجابياً في العالم من خلال جوائز «فيرد إكسيم» للاستدامة في دبي مؤخراً.

وقال صلاح إبراهيم الناصر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إكسيم فاينانس» خلال تقديم الجوائز «تتمثل الرؤية في إنشاء مجتمع عالمي من قادة الاستدامة، وتحفيز التأثير البيئي والاجتماعي الإيجابي من خلال الابتكار».

ومن بين إجمالي 160 شركة ناشئة، تم إدراج 34 مشروعاً في القائمة المختصرة للجوائز من خلال عملية اختيار صارمة ومنهجية فريدة من قبل لجنة خبراء، وتم تسليم الجوائز إلى ثلاث شركات ناشئة واعدة للغاية: إكوينوكس من هولندا في فئة الطاقة المتجددة، ومزرعة هاركورت أجري من كينيا في فئة التكنولوجيا الزراعية وكونسبت لوب من باكستان في فئة إعادة التدوير - في حفل توزيع الجوائز البراق في دبي.

سلمت الدكتورة مريم محمد فاطمة مطر، مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية (UAEGDA)، الجوائز للفائزين. تم منح إكوينوكس جائزة الفائز الأكبر، وتم منح جائزة خاصة لعلي حميد علي اللوغاني آل علي من الإمارات لكونه أصغر مبتكر.

وأطلق جوائز «فيرد إكسيم» للاستدامة شركة «إكسيم للتمويل»، وهي شركة تسهيلات مالية مقرها دبي، لتمكين قادة المستقبل في مجال الابتكار الأخضر وتكريم الشركات والمؤسسات التي تعمل كمحفزات للتغيير من خلال تسريع الانتقال إلى عالم مستدام.

وتم الاختيار من الشركات الناشئة التي تستخدم الحد الأدنى للمنتجات القيمة (MVPs) التي تتوافق مع أهداف الاستدامة، ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الحرجة. وتُمنح الجوائز في ثلاث فئات: التنوع والابتكار والفرص. والصناعات المؤهلة للمشاركة هي الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وإعادة التدوير والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع والتكنولوجيا الحيوية.

وسلط أنشول دواني، الشريك الإداري في إكسيم للتمويل، الضوء على غابة إكسيم وأعلن بثقة أن الالتزام بزراعة الأشجار مع كل فرد أمر مستدام حقاً في الأجيال القادمة وسيكون إرث «فيرد إكسيم» و«إكسيم للتمويل» الذي سيتم ربطه بالشركاء المستقبليين.

وإكسيم للتمويل هي شريك تمويلي رائد للمشاريع العالمية للتصدير والاستيراد، حيث تقدم حلول تمويل مبتكرة لمشاريع الاستدامة. توفر الشركة تمويلاً ميسور التكلفة للمشاريع باستخدام استراتيجيات مختلفة. ويقع المقر الرئيسي لشركة إكسيم للتمويل في دبي ولها تمثيل في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز