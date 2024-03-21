مصرف عجمان يعزز إدارته العليا برئيس مالي للمجموعة

المصدر: عجمان - البيان

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أعلن مصرف عجمان، المؤسسة المالية الإسلامية في الإمارات، عن تعيين ايديز اوزسوي رئيساً مالياً جديداً للمجموعة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تقوية فريق المصرف القيادي وتؤكد التزامه بمنح عملائه وأصحاب المصلحة خدمات عالية القيمة. ينضم اوزسوي إلى مصرف عجمان بعد أن حقق نجاحاً في منصبه كرئيس مالي لجميع الهيئات القانونية التابعة لسيتي بنك في الإمارات العربية المتحدة، حيث لعب دوراً محورياً في الإشراف على الأنشطة المالية للفروع في البلاد وفي مركز دبي المالي العالمي وفي سوق أبو ظبي العالمي.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف عجمان، أثناء إدلائه بالإعلان، «يسرنا الترحيب بالسيد ايديز اوزسوي في فريق مصرف عجمان. يتمتع السيد اوزسوي بمسيرة مهنية ناجحة وخبرة واسعة في المجال المالي تجعلانه إضافة قيمة للغاية إلى المجموعة. تتماشى مهارات السيد اوزسوي القيادية ورؤيته الاستراتيجية بشكل مثالي مع أهدافنا لتحسين خدماتنا المالية والمساهمة في تنمية اقتصاد الإمارات العربية المتحدة».

ويعد ايديز اوزسوي خبيراً مالياً متمرساً يشتهر بخبرته المكثفة ومهاراته الفريدة في إدارة الأعمال والمنتجات. تمتد خبراته لتشمل الكثير من المجالات الهامة مثل الرقابة المالية والتخطيط والتحليل المالي وإدارة الضرائب.

قبل فترة عمله في سيتي بنك في الإمارات العربية المتحدة، شغل السيد اوزسوي منصب الرئيس المالي لسيتي بنك في العديد من الأسواق المرموقة مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر وباكستان والبحرين والكويت، بالإضافة إلى دوره في سيتي بنك في تركيا. أبدى خلال مسيرته الناجحة عقلية استراتيجية وتحليلية فريدة ساهمت بشكل كبير في النجاح المالي للمنظمات التي عمل لديها.

كما تقلّد اوزسوي خلال مسيرته عدة مناصب قيادية هامة مثل منصب رئيس التخطيط والتحليل المالي ومدير الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ورئيس الموظفين ومدير التخطيط الاستراتيجي، وكان يقدم خدماته لكل من المدراء التنفيذيين والمصارف التجارية. لعبت خبراته المتنوعة ونظرته القيادية المستقبلية دوراً محورياً في تعزيز النمو والتميز التشغيلي لتلك المؤسسات.

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