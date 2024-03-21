غرفة تجارة دبي تستعرض مبادرات دعم القطاع الخاص

المصدر: دبي _ البيان

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نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً في مقرها الرئيسي اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال، حيث تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي، وتعرف المشاركون في الاجتماع على أبرز الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم مصالح مجتمع الأعمال، مع التركيز على تطوير أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي، ودفع نموه المستدام.

كما تم استعراض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي بما يشمل تسجيل أعلى عدد للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، ونمو إجمالي عدد الأعضاء النشطين إلى جانب ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء.

وشهد عام 2023 تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال تنضوي تحت مظلة الغرفة، إلى جانب 47 مجلس أعمال تمثل جنسيات المستثمرين، كما تم خلال العام الماضي عقد 145 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، وتمت مراجعة 111 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتمادٍ للتوصيات بلغت 53%.

متطلبات

واختتم الاجتماع بحوار مفتوح بين المشاركين لمناقشة أبرز متطلبات الشركات ورجال الأعمال، وسبل الاستفادة من الفرص الواعدة ومواجهة التحديات، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مجموعات ومجالس الأعمال.

وخلال حضوره الاجتماع، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في دعم مصالح الشركات المحلية، وتعزيز العلاقات التجارية، وتحفيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة. كما توفر مجموعات ومجالس الأعمال منصة أساسية لمشاركة أفضل الممارسات والتعاون في تنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال».

وأضاف لوتاه قائلاً: «نحرص من خلال الحوار البنّاء مع القطاع الخاص عبر مجموعات ومجالس الأعمال، على تلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية، وإرساء بيئة استثمارية حيوية توفر فرصاً واعدة في مختلف المجالات».

أولويات

وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لغرفة تجارة دبي، حيث يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم تنافسية الاقتصاد من خلال الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في كافة القطاعات الاقتصادية.

وتساهم مجموعات ومجالس الأعمال بشكل فعال في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي لأنها تضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، وتسهّل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتساهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي.

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