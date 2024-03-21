«أوتوبرو» تطلق خدمة غسيل السيارات السريعة بدون ماء

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «أوتوبرو»، الشركة المشغلة لأوسع شبكة من مراكز خدمة صيانة المركبات في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة اينوك، خدمة غسيل السيارات الخارجية السريعة الجديدة كلياً بدون ماء، وذلك تأكيداً على التزام المجموعة بحماية البيئة من خلال مبادرات الاستدامة.

وتعتمد خدمة «كويك ووش» حلولاً عضوية وخالية من المواد الكيميائية وتستخدم سائلاً ذكياً ينزع الغبار والأوساخ من الأجزاء الخارجية للسيارة، وهي متاحة حالياً عبر ثلاثة مواقع في دبي هي الورقاء، وشارع حصة، والبرشاء جنوب. وتخطط المجموعة لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل مواقع إضافية بدون خدمة غسيل آلي للمركبات بحلول ديسمبر 2024.

ويمكن للعملاء ركن سياراتهم في المناطق المخصصة داخل المحطة وطلب الخدمة من الموظفين، وتبلغ تكلفة الخدمة 20 درهماً، وتستغرق 4 دقائق في المتوسط لإتمامها بما في ذلك تلميع الإطارات.

وتتيح «أوتوبرو» حالياً عرضاً حتى 28 أبريل 2024 يمنح العملاء الذين ينفقون 100 درهم أو 50 درهماً على غسيل المركبات فرصة الفوز بجوائز أسبوعية بما في ذلك 10.000 درهم أو سيارات MG بما في ذلك سيارة MG Whale الجديدة كلياً.

وتخدم «أوتوبرو» حالياً أكثر من 600 ألف سيارة سنوياً عبر مواقعها الـ 53 في مختلف إمارات الدولة. وأعلنت المجموعة عن توفير ضمان لمدة 24 شهراً لتغيير بطارية السيارة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الخدمات الجديدة التي تشمل الشاحنة المتنقلة لتبديل بطانات الفرامل وتغيير الزيت والإصلاحات الميكانيكية الخفيفة (أوتوبرو فان). بالإضافة إلى شاحنة أوتو برو المتنقلة لغسيل السيارات.

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