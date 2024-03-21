«إي إس جي ستاليونز» تستحوذ على شركتي أثاث وتصميم داخلي محليتين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن تعزيز محفظة أعمالها المتنوعة من خلال الاستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 40% في شركتين في مجال التصميم الداخلي في دولة الإمارات، وهما «مصنع الرؤية للأثاث والديكور» وشركة «ديكوفجين»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المجموعة في قطاعي التصميم الداخلي وتصنيع الأثاث.

ويتميز «مصنع الرؤية للأثاث والديكور» بمكانة مرموقة في إنتاج الأثاث الفاخر وأعمال النجارة الحديثة، وتنفرد أعماله بمهارة فائقة في التصنيع ودقة في التصاميم المبتكرة. ويأتي استحواذ «إي إس جي ستاليونز الإمارات» على حصة إضافية في المصنع تمثل نسبة 40% ليجعل ملكية المصنع تعود بالكامل إلى المجموعة بعد الاستحواذ الأولي على حصة تمثل نسبة 60% في المصنع في عام 2022. ويجسد هذا الاستحواذ الكامل التزام «إي إس جي ستاليونز الإمارات» بتعزيز ريادتها في مجالي التصميم والتصنيع في دولة الإمارات.

كما تشتهر شركة «ديكوفجين»، المزود الرئيسي لخدمات التصميم الداخلي والهندسي في المنطقة، بجودة منتجاتها العالمية ولمسات تصاميمها المميزة. وسيؤدي الاستحواذ الأخير لـ «إي إس جي ستاليونز الإمارات» إلى زيادة حصتها في شركة «ديكوفجين» لتصل نسبة تملكها في الشركة إلى 85%، بعد استحواذ سابق للمجموعة على حصة تمثل نسبة 45% في عام 2022. وستُسهم هذه الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة في تعزيز حضورها المتنامي في قطاع التصميم الداخلي والديكور في المنطقة.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، إي إس جي ستاليونز الإمارات: «تؤكد استثماراتنا الاستراتيجية في كلّ من»مصنع الرؤية للأثاث والديكور«وشركة»ديكوفجين«ثقتنا في الإمكانات الكبيرة لهاتين الشركتين وقدرتهما على تعزيز قطاع التصميم الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء به، حيث نجحت كل منهما في ترسيخ مكانة رائدة في هذا المجال، مما يتيح لنا الفرصة لدفع عجلة الابتكار وتصدّر مشهد تطور القطاع المزدهر في السوق».

وتعكس عمليات الاستحواذ الأخيرة استراتيجية النمو المتزايد لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات مع توسع عملياتها حول العالم، ثراء محفظة أعمالها وتنوعها في مجالات الهندسة والبناء والتطوير.

وأضاف الظاهري: «مع بروز تحديات جديدة في سلاسل التوريد والإمداد العالمية، أصبح تعزيز سوق التصميم الداخلي المحلي ضرورة استراتيجية في منطقتنا، وباتت استثماراتنا في الشركات المحلية الرائدة مهمةً للارتقاء بمنظومة عمل مزدهرة ومكتفية ذاتياً في مجال التصميم والديكور الداخلي، وتعزيز الابتكار والنمو المستدام في البلاد».

وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: «نتطلع من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية إلى تعزيز عملياتنا التشغيلية على نحو يتوافق والاحتياجات المتنامية لسوق التصميم الداخلي. وقد أظهر كل من» مصنع الرؤية للأثاث والديكور «وشركة»ديكوفجين«قدرات هائلة في مجالات اختصاصهما، وزيادة نسبة تملكنا فيهما تعكس مدى ثقتنا بخبراتهما ومكانتهما المميزة في السوق، ويُتوج جهودنا الرامية إلى المشاركة بفاعلية في رسم ملامح مستقبل قطاع التصميم الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

ويتخصص «مصنع الرؤية للأثاث والديكور» في تصنيع مختلف أنواع الأثاث والتصاميم وألواح الديكور والأبواب والمفروشات عالية الجودة. وترسخ شركة «ديكوفجين» مكانتها كشركة رائدة في قطاع التصميم والديكور الداخلي الراقي، ونجحت الشركة على نحو مُلفت في تلبية الطلب المتزايد على حلول الديكورات الداخلية الفاخرة. وتعتز الشركة بامتلاكها لقاعدة واسعة من العملاء تشمل مؤسسات رسمية مهمة، فنادق فخمة، مطورين بارزين وشركات مقاولات كبيرة.

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