"تشاتلز آند مور" تسلّط الضوء على الأنسجة المميّزة في تشكيلتها لربيع وصيف 2024

المصدر: البيان

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"تشاتلز آند مور" Chattels & More، الشركة الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور وبيعها بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت عن أحدث تشكيلةٍ لها من منتجات غرف المعيشة وغرف الطعام للموسم المقبل، وسلّطت هذه العلامة التجارية الضوء على اعتمادها توجّهاً جديداً يقوم بشكلٍ أساس على منح مساحات المعيشة المزيد من الاهتمام، باستخدام موادّ متعدّدة تواكب التوجّه السائد عالمياً في مجال التصاميم لهذا العام. من هذا المنطلق، تشتمل التشكيلة الجديدة من "تشاتلز آند مور" على مزيجٍ فريدٍ يجمع بصورةٍ رائعة بين الرقيّ والعملانية في القطع الكفيلة بتلبية مختلف الأذواق والرغبات المتنوّعة لعملائها في جميع أنحاء البلاد.

من أبرز القطع التي تتضمّنها التشكيلة الجديدة: مجموعتا أرائك الزاوية Gianni in Cord وBellissima اللتان تشكلان نموذجاً ساطعاً للتنوّع والابتكار والأناقة في التصميم. تتوفّر سلسلة أرائك الزاوية Gianni بخياراتٍ ومقاساتٍ وألوانٍ متعدّدة، ويحضر فيها اللون الرماديّ الرقيق، مع قواعد فولاذية سوداء ذات شكلٍ بسيط، ما يجعلها تتكامل بكلّ سلاسة مع أيّ نمط ديكورٍ داخليّ. أما سلسة أرائك الزاويةBellissima فتنفرد بتصميمها الخاص من ثلاثة مقاعد، وتأتي باللون البيج، مع إطارٍ ملفت من خشب الزان الصلب ونسيجٍ ناعم ذي ملمسٍ مخمليّ، لتجمع بذلك بين روعة النمط الكلاسيكي ورونق الجمال الحديث.

أما للمساحات المخصصة لتناول الطعام، فتبرز مجموعتا: Grace Dining Marble وOkinawa Dining اللتان تجسدان التوازن المثاليّ بين الأناقة في الشكل والتصميم، والمتانة والعمر المديد في الاستخدام. تتميّز مجموعة Grace Dining Marble بتصميمها الفاخر، مع إطارٍ أنيق من خشب المانجو الصلب، وسطحٍ من الرخام، فيما تحضر مجموعة Okinawa بمظهرها العصريّ، مع سطحٍ من الغرانيت الطبيعي وإطارٍ مطليّ بمسحوق الفولاذ، لتضفي إحساساً لا مثيل له بقوّة الحضور والشكل المعاصر.

ولإضفاء المزيد من الجاذبية على هاتين المجموعتين، تأتي طاولة الطعامGrande Possibilita البيضاوية الشكل مع سطحٍ من السيراميك الداكن اللون، وقاعدة صلبة منحوتة على شكل زهرة التوليب. تجمع هذه الطاولة ستة أفراد بكل راحة، وهي مناسبة لمختلف مساحات المعيشة، كما لغرف الطعام، وتشكل الخيار المثاليّ للقاءات التي تجمع أفراد العائلة والأصدقاء في هذه الفترة من العام.

بالإضافة إلى قطع الأثاث المبتكرة، كشفت "تشاتلز آند مور" عن مجموعةٍ رائعة من أواني الطعام، بما فيها سلسلة Laguna وسلسة Savannah وسلسة Mustique التي تأتي كلٌّ منها بتصاميم فريدة وتشكيلة ألوانٍ مائية متنوّعة، لترتقي بجلسات تناول الطعام في مختلف الأوقات والمناسبات.

تدعو "تشاتلز آند مور" عملاءها إلى استكشاف نهجها الجديد في مجال الديكور المنزليّ المرتكز على تفاصيل الأنسجة التي تنشر الإحساس بالانتعاش في كل مساحةٍ بشكلٍ سلس وغير مبالغٍ فيه، التزاماً من هذه العلامة التجارية الرائدة بإضفاء المزيد من الرونق والرقيّ على مساحات المعيشة وغرف تناول الطعام في كل بيت.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.chattelsandmore.com، أو زيارة متاجر "تشاتلز آند مور" داخل مراكز التسوق الكبرى في دبي وأبو ظبي.

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