سهم «باركن» يقفز 35.2% في أول يوم تداول بسيولة 487 مليون درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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قفز سهم شركة «باركن» في أول يوم تداول له في سوق دبي المالي بنسبة 35.2% مقارنة بسعر الطرح، ليغلق عند 2.84 درهم، مسجلاً تداولات جاوزت 178.1 مليون سهم، مستحوذاً على النصيب الأكبر من سيولة السوق بأكثر من 487 مليون درهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 2.1 درهم للسهم، والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري عقب انتهاء إعداد سجل أوامر الاكتتاب.

وبدأ الاكتتاب بأسهم الشركة بتاريخ 5 مارس وانتهى في 13 مارس 2024، حيث تم طرح 749.7 مليون سهم من أسهمها ما يعادل 24.99 % من إجمالي رأسمال الشركة.

ويعد إدراج شركة باركن الإدراج الأول في سوق دبي المالي لعام 2024، متوافقاً مع مبادرات دبي الإستراتيجية لتطوير أسواق المال، والتي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021.

ورحب سوق دبي المالي، بالإدراج الناجح لشركة «باركن»، المشغّل الحصري لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، والتي تتمتع بمكانة رائدة في السوق، وبسجلّ حافل من النجاحات يمتد لما يقارب الثلاثة عقود.

وحظي إدراج شركة باركن على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تخطت إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن بحوالي 259 مليار درهم (حوالي 71 مليار دولار)، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

ويؤكد هذا الإقبال القوي على ثقة المستثمرين في إستراتيجية النموّ لدى شركة باركن، وكونها فرصة استثمارية قوية، في ظل الأداء الاقتصادي الثابت والتوسع السكاني لإمارة دبي.

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