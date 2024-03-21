«ميك ماي تريب» تطلق خيار اللغة العربية لتوفير تجربة متعددة للمسافرين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ميك ماي تريب»، إحدى شركات السفر عبر الإنترنت، عن إضافة خيار اللغة العربية إلى تطبيقاتها على الهواتف، وذلك سعياً منها لتعزيز تجربة السفر للعملاء، حيث تهدف الشركة من خلال هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز تجربة السفر للمستخدمين الناطقين باللغة العربية، بما يوفر وصولاً سلساً إلى خدمات السفر الشاملة من «ميك ماي تريب»، بما في ذلك الرحلات الجوية والفنادق وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لإحداث ثورة في تجربة السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر طرح باقة من المزايا المتنوعة والأولى من نوعها على مستوى القطاع والعديد من العروض الجذابة إلى جانب إبرام اتفاقيات شراكة حصرية مع المصارف بما يلبي مختلف التفضيلات في المنطقة. وقد أدى ذلك إلى وصول عدد المستخدمين النشطين لدى الشركة إلى أكثر من 2 مليون مستخدم شهرياً خلال عامين فقط.

وقالت ساوجانيا سريفاستافا، الرئيس التنفيذي للعمليات - الرحلات الجوية والعطلات ومنطقة الخليج في «ميك ماي تريب»: «تشكل دولة الإمارات جزءاً محورياً في استراتيجيتنا للنمو، لكونها بوتقة تنصهر فيها جنسيات متنوعة إلى جانب تمتعها ببيئة سفر ديناميكية. ولطالما كان هدفنا إرساء معايير جديدة في خدمة العملاء على مستوى الصناعة، وكانت الاستجابة الإيجابية من السوق مشجعة. وسنواصل من خلال حملتنا الأخيرة الارتقاء بعروضنا في المنطقة عبر توفير خدمة الحجوزات الخالية من المتاعب، وخيارات السفر الآمنة ذات القيمة العالية، وتقديم خدمات الدعم بعد عمليات الحجز».

وتسلط حملة الشركة الديناميكية الجديدة «ليتس ميك ماي تريب» Let's MakeMyTrip الضوء على المزايا الفريدة التي يتمتع بها عملاء منصة «ميك ماي تريب» في دولة الإمارات . ومع تركيز على التعامل مع المجالات التي تعاني نقصاً في الخدمات، قدمت الشركة منتجات جديدة ذات قيمة مضافة مثل الإلغاء بدون رسوم (إمكانية الاسترداد حتى عند إلغاء حجوزات الرحلات غير القابلة للاسترداد أو القابلة للاسترداد جزئياً)، وتثبيت السعر (حجز أسعار الرحلات لمدة 1-7 أيام برسوم رمزية، لتأمين نفس السعر حتى لو شهد زيادة لاحقاً)، وضمان الاتصال MMT (وهي خدمة فريدة من نوعها تغطي اضطرابات الرحلات الناجمة عن تغييرات الناقلات أو الإلغاءات أو التأخيرات).

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