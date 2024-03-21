إميركوم تتوسع إقليمياً وتطلق مركزها الذكي للحماية السيبرانية في الرياض

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إميركوم وهي الشركة الرائدة في حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة ومقرها أبوظبي، عن افتتاح مركزها الذكي للحماية السيبرانية والمجهز بالكامل (EiSoC) في الرياض بالسعودية، بالإضافة إلى حصولها على شهادة لتقديم خدمات سيسكو للكشف والاستجابة المُدارة. تعتبر هذه التوسعة الهامة بمثابة دليل على التزام إميركوم الثابت بتعزيز الدفاع السيبراني، وتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لحماية أنظمة المعلومات التابعة للمؤسسات من التهديدات المتطورة. يأتي افتتاح EiSoC في الرياض بعد إطلاق خدمات EiSoC في الإمارات.

ويسلط إنشاء مركز EiSoC والحصول على شهادة لخدمات سيسكو XDR الضوء على النهج الاستراتيجي لـ إميركوم في مجال الأمان السيبراني، وضمان الأمن التشغيلي على مدار الساعة والتوفر العالي والتوسع الإقليمي الواسع. تلك التطورات مستعدة لتحويل كيفية إدارة الشركات في الشرق الأوسط للتهديدات السيبرانية والتعامل معها، من خلال استخدام تقنيات الكشف عن التهديدات المتقدمة والتحقيقات المنسّقة، وقدرات الكشف والاستجابة المُدارة.

وقال محمد أبو زكي الرئيس التنفيذي لـ إميركوم: «في عصر يتزايد فيه التهديد السيبراني بشكل متطور، يكون التزام إميركوم بالتفوق في مجال الأمن السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى. مركزنا الذكي للحماية السيبرانية الجديد وقدرتنا على تقديم خدمات سيسكو XDR المتطورة هما محطات رئيسية في مهمتنا لحماية الأصول الرقمية للشركات في الشرق الأوسط. لسنا مجرد مزودين لحلول أمنية؛ بل نمنح المؤسسات القدرة على الازدهار في العصر الرقمي بثقة وصلابة.»

ويركز إسحاق محمد، رئيس الخدمات المدارة والسيبرانية والأمان في إميركوم السعودية، على أهمية XDR في تبسيط عمليات الأمان، وحماية البيانات الحساسة، وتوفير حماية سلسة في المناظر المعقدة للأمن السيبراني الحالي. إن إطلاق مركزنا الذكي للحماية السيبرانية والحصول على شهادة لخدمات سيسكو XDR يمنحنا موقفاً فريداً لنقدم حلول للحماية لا مثيل لها ويمنح عملائنا الراحة النفسية.

منذ أكثر من ثلاثة عقود، كانت إميركوم الشريك الموثوق لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط. لقد أرسى تفانيها في التفوق والابتكار مكانة رائدة لها في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المتطورة التي تمكّن الشركات من تحقيق أهداف تحولها الرقمي.

ويدعو محمد شقير، نائب الرئيس للمبيعات والعمليات، المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة للانضمام إلى إميركوم في تعزيز دفاعها ضد التهديدات السيبرانية. مع مركزنا الذكي للحماية السيبرانية المتقدم وخدمات سيسكو الموسعة للكشف والاستجابة المُدارة، يمكن للشركات تأمين أصولها الرقمية وضمان وجود موقف قوي في مجال الأمان السيبراني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز