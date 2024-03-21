«إمارات» تمنح بنك المارية أول حقوق تسمية محطات تابعة لها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، عن منح أول حقوق تسمية المحطات التابعة لها لبنك المارية المحلي، البنك الرقمي في دولة الإمارات، لتتشكل بذلك أول شراكة استراتيجية بين المؤسسة وشركائها ضمن مشروع «لاندمارك».

ويعتبر بنك المارية المحلي بموجب هذه الشراكة أول جهة تحصل على حقوق تسمية محطة وقود على مستوى الدولة والعالم، في خطوة تتجاوز نطاق الترويج التجاري نحو أبعاد جديدة ترسخ حضور المحطات كمنصة شاملة ومتكاملة تسهم في تعزيز ممارسات قطاعات الأعمال للارتقاء بخدمات المتعاملين، ووجهة جديدة تدعم جهود مختلف الأطراف المعينة الرامية لإثراء تجربة المتعاملين.

ومن المقرر أن تبدأ (إمارات) بتغيير اسم المحطة وتعديل الشكل الخارجي ليضم الهوية البصرية المشتركة في المساحات والمرافق الخارجية للمحطة، والنقاط المتفق عليها قريباً.

ويُعد المشروع الذي أطلقته (إمارات) الشهر الجاري، نقلة استراتيجية وتجارية على مستوى قطاع محطات الوقود في دولة الإمارات والعالم، بتقديمه صيغة جديدة لمفهوم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة وشركائها، وذلك انطلاقاً من نهجها الذي يسعى إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، وتحسين تجاربهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ثقة

وقال المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»: «نفخر بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك المارية المحلي لمنح حقوق تسمية أولى محطات الوقود التابعة للمؤسسة في إطار مشروع»لاندمارك«، حيث تعكس هذه الخطوة ثقة مجمع الأعمال في النهج الاستراتيجي للمؤسسة، إلى جانب الأثر الاقتصادي الإيجابي لهذا المشروع الوطني والفرص المتميزة التي يوفرها من خلال تعزيز قدرة الشركات والمؤسسات والجهات ذات الصلة على التركيز على المتعاملين باعتبارهم محور أعمالها وأنشطتها».

وأضاف: «يسلط هذا المشروع الضوء على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها محطات (إمارات) على مستوى الدولة، وما تمثله من بيئة جاذبة وعائد مجزٍ على شركائها الحاليين والمستقبليين، ما من شأنه أن يؤسس لقطاع تجاري جديد غير مسبوق على مستوى قطاع الخدمات والتجزئة محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «يفخر البنك بتوقيع أول شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول»إمارات«ضمن مشروع»لاندمارك«، حيث سنكون أول جهة تحصل على حقوق تسمية محطة وقود على المستوى المحلي والعالمي. فهذه الخطوة مبنية على مبادرات مبتكرة تعزّز رؤية العلامة التجارية للبنك وتحسّن تجربة العملاء في محطات البترول والمتاجر التابعة لها. حيث يمكن للعملاء إجراء معاملات الدفع الآمنة والسلسة والسريعة عبر تطبيق Mbank Wallet من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة عند صندوق الدفع بواسطة هاتفهم المحمول. وإننا على ثقة من أننا متجهون نحو مستقبل مزدهر لأن هذا التعاون سيقدم لعملائنا حلول مريحة ومناسبة ستؤدي إلى ارتفاع في نسبة رضا العملاء وزيادة في استقطاب عملاء جدد، فنرسّخ مكانتنا كالبنك الرقمي الرائد في الدولة».

معاملات

وشهدت محطات (إمارات) إطلاق بنك المارية المحلي لخدمات المحفظة الرقمية «Mbank Wallet» التي تسمح لعملاء محطات (إمارات) بإجراء معاملات الدفع الآمنة والسلسة غير التلامسية عبر التطبيق الخاص بها على خدمات التزود بالوقود وشراء المنتجات من متاجر المحطات FreshPlus، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة عند صندوق الدفع بواسطة الهاتف المحمول. ويمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة من الخدمات التي تمكنهم من كسب نقاط المارية (MPoints) والتسوق بها، والحصول على عروض حصرية من برنامج لايف ستايل من بنك المارية المحلي واسترداد المكافآت.

وتعتبر محفظة بنك المارية الرقمية أول محفظة رقمية في الإمارات برقم IBAN يجري اعتمادها وترخيصها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث لا يتوجب على المستخدمين إنشاء حساب مصرفي لاستخدامها، بل من خلال حساب مرتبط بالهوية الإماراتية الخاصة بهم وإصدار تحويلات الأموال من وإلى البنوك الإماراتية الأخرى عبر رقم IBAN فقط ودون أي رسوم. ويمكن للمستخدمين إضافة أموال إلى Mbank Wallet، من خلال الإيداعات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي لبنك المارية أو من خلال أي من الأفرع الـ 400 لتحويل الأموال وفروع الجهات الشريكة لـبنك المارية في الإمارات.

ويشار إلى أن مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» أطلقت مؤخراً مشروع «لاندمارك» الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات والعالم، والذي يتيح للشركات والعلامات التجارية حقوق تسمية محطات الوقود التابعة لها في مواقع مختارة ضمن شبكة المؤسسة في دبي والمناطق الشمالية، في خطوة تؤسس لنموذج أعمال تجاري مبتكر، يرتكز على سعادة المتعاملين وأولوية رضاهم.

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