سهم «باركن» يقفز 31.4% بأولى جلسات التداول في سوق دبي

المصدر: دبي ــ محمد عباس

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قفز سهم شركة باركن بنحو 31.4% إلى 2.76 درهم في بداية أولى جلسات تداوله في سوق دبي المالي اليوم الخميس.

وكانت الشركة أعلنت عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 2.1 درهم للسهم، والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري عقب انتهاء إعداد سجل أوامر الاكتتاب.

وبدأ الاكتتاب بأسهم الشركة بتاريخ 5 مارس وانتهى في 13 مارس 2024، حيث تم طرح 749.7 مليون سهم من أسهمها ما يعادل 24.99 % من إجمالي رأسمال الشركة.

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