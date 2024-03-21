إدراج أسهم «باركن» في سوق دبي اليوم

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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يبدأ اليوم الخميس تداول أسهم شركة «باركن» في سوق دبي المالي، وشهد الطرح إقبالاً استثنائياً، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام حوالي 259 مليار درهم (حوالي 71 مليار دولار) بسعر العرض النهائي، ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 165 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر العرض النهائي.

وأصدرت الشركة نشرة الإدراج أمس، وكان الاكتتاب العام للشركة قد بدأ يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس الحالي، من خلال طرح 24.99% من رأس مال الشركة، ما يمثل 749.7 مليون سهم من أسهمها.

وأعلنت شركة باركن عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 2.1 درهم للسهم والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك عقب انتهاء إعداد سجل أوامر الاكتتاب.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً كبيراً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى أكثر من 230 مليار درهم (63 مليار دولار)، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار حوالي 166 مرة بسعر العرض النهائي.

كما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين حوالي 29 مليار درهم (حوالي 8 مليارات دولار)، مما يشير إلى زيادة تجاوزت حوالي 153 مرة، وتم تلقي ما يقرب من 63 ألف طلب، وهو رقم قياسي للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

ويؤكد الإقبال القوي على الطرح العام مدى جاذبية العرض الاستثماري لشركة «باركن»، كما يعكس الثقة الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد والبنية التحتية القوية لإمارة دبي.

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