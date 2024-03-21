«الأنصاري» توزع أرباحاً نقدية بقيمة 300 مليون درهم للنصف الثاني

المصدر: دبي - البيان

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عقدت «الأنصاري للخدمات المالية»، اجتماع الجمعية العمومية السنوية في فندق شيراتون مول الإمارات بدبي، للموافقة على القرارات التي تختص بالجمعية العمومية السنوية للشركة بالنظر فيها واتخاذها.

4 فلوس للسهم

فقد وافق مساهمو الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما وافقوا على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 300 مليون درهم (بواقع 4 فلوس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية 2023 إلى 600 مليون درهم، وكذلك قد تمت الموافقة على بعض السياسات الخاصة بالشركة والمتعلقة بكل من، (أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة، (ب) توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، و(ج) المسؤولية المجتمعية للشركة، وتخصيص نسبة 2 % من صافي أرباح الشركة السنوية كمسؤولية اجتماعية طوعية لأغراض خدمة المجتمع.

وتتماشى سياسة توزيع الأرباح النقدية المعتمدة مع سياسة توزيع الأرباح المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام، والتي التزمت فيها الشركة بدفع أرباح إجمالية قدرها 600 مليون درهم لعام 2023، وكذلك مع سياسة توزيع الأرباح التي تمت الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة بالجمعية العمومية السنوية.

القيمة طويلة الأمد

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة «الأنصاري للخدمات المالية»: «يظهر الأداء المالي والتشغيلي الذي قدمته «الأنصاري للخدمات المالية» في عام 2023 قوة نموذج أعمالنا. نحن فخورون بالإعلان عن أن مبادراتنا الاستراتيجية للنمو وتفانينا في الابتكار قد أسفرا عن نقلات نوعية، ما أتاح تعزيز القيمة الطويلة الأمد للمستثمرين. وقد تمكنت الأنصاري للخدمات المالية بفضل العمل الجاد والتفاني من فريقنا ودعم مستثمرينا المستمر في الحفاظ على استقرارها وتعزيز ريادتها في قطاع الخدمات المالية من خلال تلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار والحفاظ على النمو المستدام».

وقد أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية مسبقاً عن أداء مرن للسنة المالية 2023، حيث شهدت أداءً تشغيلياً جيداً، فقد نجحت الشركة في تنفيذ أغلب استراتيجيتها.

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