70 % من شركات سوق أبوظبي العالمي تتوقع زيادة الموظفين

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدّم استطلاع للرأي تم إجراؤه حديثاً بين أعضاء مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، رؤية للتوقعات الواعدة لسوق أبوظبي العالمي في عام 2024، حيث توقعت 70,81 % من الشركات، زيادة أعداد القوى العاملة لديها في سوق أبوظبي العالمي خلال عام 2024، في حين تتوقع 29,93 % من الشركات زيادات كبيرة، وتخطط 40,88 % منها لتسجيل معدلات نمو معتدلة في التوظيف.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى قوة مسار نمو العديد من قطاعات السوق، ومن بينها قطاع إدارة الأصول الذي حاز على الحصة الأعلى من التصويت، حيث أعرب 18,56 % من المشاركين عن إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، وتلاه كل من قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 17,08 %، وقطاعات الأصول الرقمية والبلوك تشين وتقنية السجلات الموزعة للمؤسسات بنسبة 16,83 % وذلك بحسب إفادات المشاركين في الاستطلاع.

وسلّطت نتائج الاستطلاع الضوء على السمات الفريدة التي عززت جاذبية سوق أبوظبي العالمي كمركز للأعمال، حيث أشار 21,35 % من المشاركين إلى قوة البيئة التنظيمية، باعتبارها حجر الأساس الذي يعزز الميزة التنافسية لسوق أبوظبي العالمي. كما تحدث 19,66 % من المشاركين في الاستطلاع عن أهمية الموقع الاستراتيجي للسوق، بما يؤكد دور سوق أبوظبي العالمي كبوابة استراتيجية تتيح الاستفادة من قدرات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والمنطقة الأوسع.

كما تمت الإشارة إلى فرص التواصل المتعددة بنسبة (17,04 %)، ونوعية الحياة الاستثنائية (14,98 %)، والتنوع المجتمعي (14,04 %)، باعتبارها نقاطاً قوة رئيسية تسهم في تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجهة جذّابة للأعمال، بالإضافة إلى توافر الكوادر المحترفة، وهو ما أقره 11,24 % من المشاركين، ويؤكد قدرة السوق لاجتذاب وتعزيز الكوادر المهنية.

وتتعزز الثقة في سوق أبوظبي العالمي من خلال استعداد مجتمع الأعمال لتشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى السوق، حيث أعرب 97,08 % عن استعدادهم للتوصية بسوق أبوظبي العالمي، من بينهم 71.53 % اختاروا «من المحتمل جداً» و25,55 % اختاروا «من المحتمل» أن يوصوا به. وتعكس هذه الأغلبية الكبيرة مدى الثقة القوية التي يحظى بها الإطار التنظيمي ذات المستوى العالمي المعمول به في السوق، فضلاً عن بنيته التحتية المتقدمة، وما يقدم من فرص أعمال استثنائية لمجتمع الأعمال العالمي.

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