10 مليارات مكاسب سوق دبي بدعم الأسهم القيادية

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، وصعد مؤشر السوق بـ0.44% أو ما يعادل 18.6 نقطة، مسجلاً مستوى4291.37 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 10 مليارات درهم بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.96 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 735 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الفردوس القابضة» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي المالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 84 مليون درهم مرتفعاً 0.48% ليغلق عند 8.46 دراهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 58.3 مليون درهم ليرتفع 3.2% مغلقاً عند 8.39 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ48.9 مليون درهم مرتفعاً 1.14% ليقفل عند 17.8 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم بنك السلام- البحرين 3.9%، والاتحاد العقارية 3.9%، ودبي الإسلامي 0.17%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 62 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 169.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 107.3 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.11% إلى مستوى 9269.46 نقطة في تداولات أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 219.8 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بنحو 68.4 مليون درهم وأقفل عند 15.96 درهم، ثم «أبوظبي الأول» جاذباً 57.9 مليون درهم ليقفل عند 13.34 درهم بارتفاع 0.15%.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «أسمنت الفجيرة 11.1%، و«الشارقة للأسمنت» 10%، و«رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض» 9.5%، و«إي سفن» 3.5%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.48 مليار درهم.

وتوزعت السيولة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و404.1 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وجرى التداول على نحو 460.6 مليون سهم عبر تنفيذ 22.2 ألف صفقة.

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