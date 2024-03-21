بيع 80 % من «كازا كانال» بـ2.5 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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حققت «إيه إتش إس العقارية»؛ الشركة المتخصصة في تطوير العقارات فائقة الفخامة في دبي، مبيعات قياسية وصلت إلى 2.5 مليار درهم، ما يعادل 80 % من وحدات مشروعها الأيقوني الجديد «كازا كانال بتوقيع فندي كازا».

يتميز المشروع بموقعه الحيوي عند قناة دبي المائية، مما جعله واحداً من أبرز المشاريع الجاذبة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدٍّ سواء.

وفي هذا الشأن، قال عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه إتش إس العقارية»: «نسعى من خلال مشروع «كازا كانال» إلى تعزيز أسلوب حياة الرفاهية في دبي، وتقديم وحدات فائقة الفخامة تجسد أفضل المعايير العالمية في المنازل الفاخرة.

تم بيع معظم وحدات المشروع، أي ما يشكل نحو 80 % منها بقيمة 2.5 مليار درهم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لتطوير المشروع 3.1 مليارات درهم، مما يؤكد فرادة المشروع من حيث الفخامة والتصميم والمزايا الاستثنائية التي سيوفرها للمشترين، وليكتب فصلاً جديداً من فصول النجاح في مسيرة الشركة».

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