«اقتصادية الشارقة» تنظم برنامجاً تدريبياً للضباط التجاريين

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، برنامجاً تدريبياً بعنوان «مسرح الجريمة»، بمشاركة 33 موظفاً من الضباط التجاريين، واستهدف البرنامج توفير التدريب والتأهيل للضباط التجاريين لصقل مهاراتهم، وفق أحدث المعطيات التي تستهدف تعزيز قدرة المشاركين بأهمية الأدلة الناتجة عن مسرح الجريمة ورفع كفاءتهم الميدانية وتعريفهم بالإجراءات الفنية في معاينة مسرح الجريمة.

واستعرض البرنامج الذي عقد في مبنى الدائرة الرئيسي عدداً من المحاور، أبرزها التعريف بمسرح الجريمة، والآليات التي تعزز قدرة الضباط التجاريين على كشف ملابسات مسرح الجريمة، بهدف رفع إمكاناتهم في رصد المعلومات التي تهدد سلامة المجتمع، كما تضمن البرنامج آليات عمل فريق مسرح الجريمة وتعريفهم بالإجراءات الفنية في معاينة مسرح الجريمة، وذلك بهدف تعزيز وتأهيل كوادر الدائرة الرقابية على أسس مهنية وقانونية، ولتفعيل دورهم والارتقاء بالمستوى الفني والمهني لهم، والذي بدوره يسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير آلية العمل، وتحسين الأداء، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة. ويتميز هذا البرنامج بالدمج بين التدريب العملي والنظري، بما يخدم تطوير قدرات الضباط التجاريين وتزويدهم بالمهارات الأساسية، لضمان أداء دورهم الرقابي بكفاءة عالية، الذي يعد المهمة الأساسية لهم.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة تحرص من خلال خطتها الاستراتيجية على العمل على بناء كادر بشري مبتكر ومبدع لديه معرفة بكل العلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية، التي تعود بمردود إيجابي لدعم استدامة الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تتماشى مع رسالة الدائرة التي تهدف من خلالها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز