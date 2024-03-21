اتفاقية بين «أوريغو سوليوشنز» و«إكوينور» لتوفير أنظمة السلامة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «أوريغو سوليوشنز»؛ الشركة النرويجية التابعة لـ«مجموعة هيما»، اتفاقية مع «إكوينور» لتوفير أنظمة السلامة والأتمتة والحلول الهندسية والخدمات ذات الصلة.

وتمتد الاتفاقية لعدة سنوات، وقد دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2024، لتشكل إطاراً لتنظيم آليات توفير حلول السلامة الأساسية للعمليات البحرية والبرية، وحلول الأتمتة والأدوات والأعمال الكهربائية المرتبطة بها.

وقال بيورن توري لينيس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوريغو سوليوشنز»: تمكنا من تأسيس قاعدة كبيرة لمنتجاتنا وخدماتنا، لنشهد اليوم تنامي الاهتمام بخبراتنا وحلولنا من قطاعات المرافق البرية والمنصات البحرية.

واعتباراً من فبراير 2024، أصبحت شركة «أوريغو سوليوشنز» شركة تابعة لـ«مجموعة هيما»، المزود العالمي المستقل لحلول الأتمتة المتعلقة بالسلامة لقطاعات العمليات والسكك الحديدية. وتدعم الاتفاقية شركة «أوريغو سوليوشنز» للمضي قُدماً في الاستثمار بالمستقبل، ومن المتوقع أن تحقق الشركة طوال فترة الاتفاقية إيرادات لا تقل عن مليار كرون نرويجي.

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