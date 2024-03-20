أول ظهور إقليمي لـ «هونشي إتش إس 3» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت علامة «هونشي» عن وصول الإضافة الأحدث ضمن مجموعتها الراقية من الطرازات الفاخرة، وهي «إتش إس 3»، التي ظهرت للمرة الأولى إقليمياً في الإمارات أثناء عرضها في «ياس مول». ومن المتوقع أن تعيد هذه المركبة الرياضية متعددة الاستعمالات متوسّطة الحجم تعريف مفهوم التميز بعالم السيارات، وهي الآن متوفرة للطلب والشراء من قِبَل العملاء في الدولة.

وتحتوي السيارة على تقنيات متقدِّمة وتتألق بتصميم يناغم بسلاسة بين اللمسات التقليدية والابتكارات الحديثة. وفي ظل توافر خيارين من المحركات القوية، بما فيها محرك سعة 1.5 ليتر مع شاحن توربيني بقوة 166 حصاناً (124 كيلوواط) وعزم أقصى يبلغ 258 نيوتن-متر، ومحرك أعلى طاقة سعة 2.0 ليتر مع شاحن توربيني بقوة 248 حصاناً (185 كيلوواط) وعزم أقصى قدره 380 نيوتن-متر، ويقترنان مع نظام نقل حركة نوع AISIN من 8 سرعات، فإن السيارة تتيح الاستمتاع بتجربة قيادة مشوّقة وفعالة في الوقت ذاته. أما مقصورتها الحديثة وخصائص السلامة والترفيه المتطوّرة التي تضمّها والقيمة الاستثنائية للمال التي تقدّمها، فتسهم كلّها بإرساء معيار جديد لمركبات الـ SUV الفخمة في السوق.

ويُعتبَر التصميم الخارجي للسيارة عملاً تصميمياً مختلفاً وهو يستعرض التزام العلامة التجارية بابتكار مركبات تتميّز بكونها جذّابة من الناحية الجمالية إضافة لارتكازها على عنصر الأداء. ولقد جرى ابتداعها بشكل دقيق جداً، وهي بالتالي تتمتّع بمقصورة عصرية ديناميكية تعبّر بقوّة عن روح تصميم المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات الفخمة.

أما أبعادها – طول 4655 ملم، عرض 1900 ملم، ارتفاع 1668 ملم – مجتمِعة مع قاعدة العجلات الطويلة بشكل زائد عند 2770 ملم، فتمنح وقفة بارزة على الطريق وتعزّز المساحة والراحة الداخلية. ولقد تم ابتكار تصميم المركبة بشكل خاص لتلبية أذواق ومتطلّبات العملاء المميزين والعائلات في الشرق الأوسط، وذلك من خلال المظهر الخارجي العصري والانسيابي والمقصورة الأنيقة المتطوّرة، ما يتيح الاستمتاع بتجارب قيادة وركوب متميزة.

وتتضمّن السيارة خصائص ذكية متطوّرة لتعزيز مستويات الملاءمة والسلامة. وتسهم ميّزة المراقَبة المحيطية في تسهيل الملاحة في ظروف الطرق كثيرة التحدّيات، أما نظام الركن الأوتوماتيكي فيسهّل مناورات ركن المركبة مع أقل جهد ممكن. بدوره، فإن النظام المتكيّف الريادي لتثبيت السرعة يخفّف تعب السائق عبر تعديل السرعة تلقائياً وتوفير المساعَدة في التوجيه. وتحظى السلامة بالأولوية أيضاً، خصوصاً بوجود هيكل عالي الصلابة وست وسائد هوائية قياسية، مما يضمن الحماية التامّة لجميع الركّاب.

وقال فتحي علّام، مدير عام شركة «التوكيلات العالمية للسيارات»، الوكيل المعتمد لعلامة «هونشي»: نقدّم من خلال طرح «إتش إس 3» في سوق الإمارات مزيجاً مثالياً بين الأداء العالي والتقنية المتطوّرة والأناقة الراقية. ونحن نتوقع أنها سترسي معياراً جديداً للمركبات الفاخرة في المنطقة، بحيث توفر لعملائنا تجربة قيادة غير مسبوقة مع قيمة لا تُضاهى. ويهمّنا التأكيد على أن «إتش إس 3» تمثل تعبيراً فعلياً عن الحداثة والتطوّر والابتكار، وهي بالتالي تتناغم مع تطلّعات عملائنا المميّزين في الإمارات.

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