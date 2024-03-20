«أمازون»: قطاع تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الإمارات يواصل تقديم تجربة قيّمة

المصدر: دبي - البيان

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أكد ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس قطاع التجزئة في الإمارات والسعودية بشركة «أمازون»، أن قطاع تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الإمارات يواصل تقديم تجربة قيمة وأكثر سهولة للعملاء، ما يساعدهم على توفير الوقت والمال أثناء استعدادهم لشهر رمضان والبحث عن احتياجاتهم من مختلف فئات المنتجات، بما فيها المواد الغذائية والملابس والهدايا.

وقال، في بيان صحفي، إن شهر رمضان يرتبط بالعديد من العادات والتقاليد الخاصة بهذه الفترة من العام، كما يشهد تحولاً في عادات التسوق وسلوك المستهلكين، وعادة ما يسجل قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال هذا الوقت من العام.

وحول توقعاته للمبيعات خلال شهر رمضان واتجاهات العملاء خلال شهر رمضان والعيد، قال: على مدى السنين، طرأ تغير على عادات المتسوقين فيما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان. واستناداً إلى النتائج التي حصلنا عليها من استطلاعات الرأي التي أجرتها منصة أمازون الإعلانية، فإن غالبية العملاء في دولة الإمارات يبدأون استعداداتهم قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من حلول شهر رمضان. ويبدأ الكثير منهم الاستعداد حتى قبل شهر، ويستمر ذلك طوال الشهر الفضيل حتى حلول عيد الفطر. ومع بداية شهر رمضان، أشار 85% من المتسوقين في الإمارات الذين شاركوا في استطلاع الرأي أن التسوق على أمازون يتيح لهم المزيد من الوقت الذي يمكن استغلاله للاستعداد والتحضير للإفطار وقضاء وقت أطول مع العائلة.

وأضاف: نحرص في «أمازون» على مواصلة الابتكار لصالح عملائنا في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع وتزويدهم بتجربة تسوق إلكترونية تحوز على رضاهم. وتشكل الأسعار الملائمة، والتشكيلة الواسعة من المنتجات والخدمات، والراحة خلال رحلة تسوقهم وحصولهم على المنتج، المجالات الرئيسة الثلاثة التي تحظى دائماً باهتمام العملاء، التي نواصل الابتكار فيها لضمان تقديم قيمة أعلى للمتسوقين على «Amazon.ae».

وقال: من خلال اتباع نهج العميل أولاً، نسعى جاهدين خلال شهر رمضان في كل عام، لتقديم قيمة إضافية للعملاء في دولة الإمارات من خلال مساعدتهم على توفير الوقت والمال بطرح تخفيضات رمضان على «Amazon.ae»، تشمل آلاف العروض مع خصومات تصل إلى 50% على العلامات التجارية المحلية والعالمية، تسري على فئات المنتجات كافة، بما فيها المواد الغذائية ومنتجات ومستلزمات المنزل والمطبخ ومنتجات ومستحضرات التجميل والأزياء، مع خيارات التوصيل المجاني ومزايا إضافية لأعضاء برنامج أمازون برايم، ونهدف من خلال طرح هذه التخفيضات إلى تسهيل حياة العملاء أثناء استعدادهم للشهر الفضيل حتى يتمكنوا من قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء والاستمتاع برفقتهم.

وأضاف: إننا ندرك أيضاً أهمية تجمّع العائلات والاصدقاء في شهر رمضان على وجبات الإفطار والسحور، باعتبارها تقليداً وجزءاً أساسياً خلال الشهر. وهذا العام، تمكّن أعضاء برنامج «برايم» في جميع أنحاء الإمارات من الاستعداد بشكل أفضل لرمضان مع مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة والمستلزمات اليومية الأساسية التي توفرها لهم منتجات «أمازون». كما ندرك أيضاً أهمية أن نكون شريكاً حقيقياً للعملاء طوال شهر رمضان وكذلك في عيد الفطر المبارك، ونفخر بالمساهمة في دعم العملاء خلال هذه الفترة وجعل حياتهم أكثر سهولة وراحة.

وقال: إننا نعمل بجدٍ كل يوم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أسعار منخفضة لمجموعة واسعة من المنتجات. إضافة إلى تقديم أسعار رائعة مع خيارات توصيل سريع ومجاني ومريح لملايين المنتجات كل يوم، نحرص على مواصلة البحث عن المزيد من الطرق المبتكرة التي تضمن للعملاء توفير الوقت والمال.

وأضاف: خلال تخفيضات شهر رمضان، على سبيل المثال، علاوة على آلاف العروض التي يصل الخصم فيها إلى 50% على Amazon.ae ، قدمنا أيضاً للعملاء خصومات مصرفية فورية إضافية من العديد من الشركاء المصرفيين، ما يتيح للأشخاص الذين يستخدمون بطاقات ماسترد كارد، وبطاقات ماستر كارد من بنك أبوظبي التجاري، وبطاقات بنك الإمارات دبي الوطني، الحصول على مزيد من التخفيضات. كما نقدم خيارات دفع ميسورة التكلفة، مثل الشراء بالأقساط دون فائدة، وحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً، ما يتيح للعملاء دفع ثمن مشترياتهم بطرق سلسة ومريحة وبأسعار معقولة يمكن تحمّل سدادها خلال فترات. ولا تزال العضوية في برنامج برايم أفضل طريقة للعملاء للاستمتاع بالتسوق على أمازون، وخلال شهر رمضان قدمنا لأعضاء برنامج برايم على Amazon.ae خدمة التوصيل المجاني دون حدٍ أدنى لقيمة المشتريات على الطلبات المؤهلة، وذلك لمساعدتهم على الاستمتاع بتخفيضات إضافية حصرية.

وقال إن التوصيل السريع والموثوق لمجموعة واسعة من المنتجات يعتبر ركناً أساسياً في الخدمات التي نوفرها لعملائنا، كما يشكل أولوية دائمة بالنسبة إلينا. ومع تزايد مجموعة المنتجات والخدمات التي نوفرها في أمازون، نستمر بالالتزام بضمان تجربة تسوق سلسة للعملاء، يتم فيها تقديم طلباتهم، وتوصيل المنتجات إلى باب المنزل من خلال خيارات خدمة التوصيل السريع والمريح. إضافة إلى ذلك، نضمن أيضاً تجربة تتسم بالسهولة من خلال عملية إرجاع سلسة إذا لم يكن العملاء راضين عن مشترياتهم. ونلتزم بمواصلة عمليات الاستثمار وتعزيز حضورنا وطرح العديد من العروض والخدمات المبتكرة، لتقديم تجربة تسوق مريحة ومحسنة للعملاء في الإمارات.

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