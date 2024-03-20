جميرا أبراج الإمارات تستضيف «رمضان ديستركت» حتى 4 أبريل المقبل

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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تستضيف منطقة تراس بلازا، جميرا أبراج الإمارات أمام متحف المستقبل فعالية «رمضان ديستركت»، احتفالاً بشهر رمضان المبارك ضمن حملة «رمضان في دبي»، وتستمر فعالياتها إلى 4 أبريل 2024.

وتتميز الفعالية بتقديم مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية والمجتمعية يومياً، والتي تبدأ من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث تبرز الأهمية الثقافية والروحية المرتبطة بشهر رمضان الفضيل.

وتهدف أيضاً إلى تعزيز الترابط المجتمعي وإبراز التسامح الذي يميز المجتمع الإماراتي، كما يرسخ الارتباط بالعادات والتقاليد الشعبية الإماراتية، ما يوفر للحاضرين تجربة غامرة مليئة بالألوان والموسيقى التقليدية وعروض الطهي اللذيذة.

وتوفر «رمضان ديستركت» العديد من الأنشطة التقليدية والترفيه لكافة أفراد الأسرة، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بألعاب الطاولة الممتعة، واستكشاف الجانب الفني في شخصياتهم من خلال مجموعة من الفنون والحرف اليدوية، والانغماس في ألعاب الأركيد التي تعيدهم إلى ذكريات أيام الطفولة الجميلة.

وبالنسبة للضيوف الصغار، يزخر هذا الموسم بالأنشطة والفعاليات الشيقة، بما في ذلك العروض المسرحية، والرسم على الوجوه، والألعاب التفاعلية، ودروس الطبخ، ما يضمن تجربة لا تنسى لجميع الأعمار.

وحرصت شركة M2L Concepts المنفذة للفعالية، على تصميم المنطقة بدقة لتعكس الجماليات التقليدية لمنطقة الخليج بشكل عام والمجتمع الإماراتي بشكل خاص، بما في ذلك المقاعد التراثية والديكور الذي يتردد صداه مع تاريخ المنطقة. وتستضيف المنطقة نخبة من الفعاليات المميزة مثل النقش بالحناء، والخط العربي، ما يوفر للزوار فرصة للتواصل مع الموروث الثقافي الخالد، كما يحظى الزوار باستكشاف عدد كبير من المأكولات والأطباق الشهية من أبرز المطاعم المحلية والتي تعرض المأكولات الرمضانية الشعبية.

وقال توماس جاتيف، الشريك المؤسس والإداري في الشركة: «يعد شهر رمضان المبارك فرصة لتعزيز الترابط والوئام المجتمعي والاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة مع الأهل والأصدقاء، وهو الهدف الذي تم إنشاء «رمضان ديستركت» في موسمها الثاني على التوالي لتعزيز الشعور بالبهجة في إمارة دبي».

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