«فلل» للإسكان تبحث خطط ومشاريع العام 2024

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة «فلل» للإسكان اجتماعه الأول لهذا العام في مقر الشركة بأبراج الإمارات في دبي، وقد ترأس الاجتماع عبدالرحيم سلطان، رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس، عارفة الفلاحي، وعلياء بوسمرة، ومحمد الفلاحي، وعلياء الشملان.

خلال الاجتماع، ناقش أعضاء المجلس إنجازات العام السابق وخطط ومشاريع العام 2024، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه القطاع السكني للمواطنين في الإمارات، والمواضيع الأخرى ذات الصلة بسير العمل في الشركة، كما تم مناقشة الهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، وصدرت القرارات اللازمة بشأنها.

وأكد عبدالرحيم سلطان خلال الاجتماع استمرار الشركة في تحقيق أهدافها في تطوير وتوفير الخدمات السكنية للمواطنين بأعلى معايير الجودة وفقاً للالتزامات المتفق عليها، وتأكيدها على مواكبة التطورات التقنية في مجال البناء واستخدام أحدث التقنيات، كما أشار إلى جهود الشركة في توفير حلول تمويلية سكنية ملائمة عبر شراكات استراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وفي سياق متصل، تشير الدراسات إلى أن عدد المساكن المطلوبة للمواطنين في الإمارات خلال الفترة من 2020 إلى 2030 يبلغ حوالي 211,605 مساكن، موزعة على مختلف إمارات الدولة على النحو التالي، إمارة أبوظبي 84,411 مسكناً، إمارة الشارقة 37,525 مسكناً، إمارة رأس الخيمة 34,581 مسكناً، إمارة دبي 31,882 مسكناً، إمارة الفجيرة 16,212 مسكناً، إمارة عجمان 6,993 مسكناً، وإمارة أم القيوين 4,001 مسكن. علماً بأن «فلل» للإسكان أعلنت مؤخراً عن تصميم وتنفيذ 50 فيلا سيتم إنجازها وتسليمها لأصحابها خلال عام 2024، ما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساكن في الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الإدارة بالنجاحات المستمرة للشركة منذ إنشائها، مُثنياً على جهود الموظفين وتفانيهم في تحقيق أهداف الشركة.

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