إماراتي يفوز بمليون دولار من سوق دبي الحرة

المصدر: دبي- البيان

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فاز مواطن إماراتي وآخر هندي بمليون دولار في السحب الأخير لـ"مليونير الألفية" و"أروع المفاجآت"، الذي نظمته سوق دبي الحرة في الكونكورس A بمطار دبي الدولي اليوم الأربعاء.

وفاز محمد الشحي، مواطن، بمبلغ مليون دولار في سلسلة مليونير الألفية 454 بتذكرة رقم 2637، التي اشتراها عبر الإنترنت في 10 مارس. وهو المواطن الإماراتي الرابع عشر الذي يفوز بمليون دولار في عرض مليونير الألفية منذ إطلاقه عام 1999.

وينضم إلى الشحي بصفته مليونيرا، محمد جمال علمي، هندي مقيم في دبي ويحمل الجنسية الأميركية، تم الإعلان عن فوزه بمليون دولار في سلسلة مليونير الألفية 453 برقم التذكرة 0121، والتي اشتراها في 27 فبراير في طريقه إلى مدريد في إسبانيا.

وعلمي هو المواطن الهندي رقم 226 الذي يفوز بمليون دولار في حملة مليونير الألفية الترويجية، حيث يعد المواطنون الهنود أكبر مشترين للتذاكر. وبعد سحب مليونير الألفية، تم تقديم عرض تقديمي للفائز السابق بسلسلة مليونير الألفية 452.

فاز سونيل نيار، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 60 عاماً ويقيم في أبوظبي منذ 39 عاماً، بمليون دولار في سلسلة مليونير الألفية 452 بتذكرة رقم 0971، التي اشتراها عبر الإنترنت في 21 فبراير. ويعمل نيار كمستشار أول لشركة تأمين ويشارك في الترويج لسوق دبي الحرة لمدة 15 عاما.

بعد سحب مليونير الألفية، تم إجراء سحب أروع المفاجآت على سيارتين فاخرتين ودراجتين ناريتين. وفاز نديم حسون، وهو مواطن بيلاروسي مقيم في دبي، بسيارة BMW 740i برقم التذكرة 1414، التي اشتراها في 2 مارس من شباك أروع المفاجآت خلال بطولات سوق دبي الحرة للتنس.

في الوقت نفسه، فاز أيوب علي أحمد البستكي، مواطن إماراتي يبلغ من العمر 59 عاماً مقيم في دبي، بسيارة مرسيدس بنز S500 بالتذكرة رقم 0209 في سلسلة أروع المفاجآت، والتي اشتراها في 6 مارس وهو في طريقه إلى لندن في المملكة المتحدة. والبستكي مشارك منتظم في الترويج لسوق دبي الحرة منذ أكثر من 20 عامًا، وهو أب لطفلين ويعمل مهندسا في طيران الإمارات.

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