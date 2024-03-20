محمد فؤاد أمين: اتبعت استراتيجية تعتمد على تحليل السوق بعناية وفهم عميق لاحتياجات العملاء

المصدر: البيان

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قال محمد فؤاد أمين مالك مؤسسة الفؤاد لخدمات تثمين العقارات: «يشهد القطاع العقاري في دبي نمواً غير مسبوق، مدفوعاً بالطلب المتزايد وظروف السوق المواتية. وباعتبارنا شركة رئيسية في هذا القطاع المزدهر، نلتزم بتقديم خدمة استثنائية وقيمة مضافة لعملائنا، مع الاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق العقاري المتنامي في دبي».

ويرى أمين "أن دبي تمتلك سوق عقارات مزدهرًا ومتنوعًا، مما يجعلها نقطة جذب عالمية للاستثمار العقاري. أتوقع أن تستمر في توفير فرص استثمارية قيمة."

وقال أمين: "القطاع العقاري لا يُسهم فقط اليوم في ترسيخ مكانة دبي على أنّها وجهة عقارية مثالية ورائدة، بل يتخطى ذلك ليشكّل دافعاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وإحداث نقلات نوعيّة في التنمية المستدامة والشاملة التي تستهدف جعل الإمارة عاصمة اقتصادية عالمية".

وأضاف أمين: "تتبنّى دبي توجّهات طموحة للغاية وتقنيات ابتكار وتكنولوجيا متقدّمة في عالم العقارات، ما أدى إلى تعزيز الشفافية والثقة بين أوساط مختلف المستثمرين المحليين والعالميين، الذين باتوا يجدون في دبي وجهتهم الأمثل التي توفّر لهم بيئة حياتيّة عالية الجودة وخدمات متنوّعة في غاية السهولة. ونؤكّد التزامنا الراسخ تجاه تحقيق المزيد من التميّز في قطاع العقارات لتظل دبي نموذجاً يُحتذى للمدن العصرية المتطوّرة".



استراتيجة العمل

وحول استراتيجيته الخاصة التي اتبعها للنجاح في السوق التنافسي في دبي قال أمين: "اتبعت استراتيجية تعتمد على تحليل السوق بعناية وفهم عميق لاحتياجات العملاء، مما ساعدني على بناء شبكة علاقات قوية وتحقيق النجاح."

ففي سوق اليوم، أصبحت معرفة عميلك أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع وجود مجموعة واسعة من الخيارات والخيارات المتاحة، يمكن بسهولة جذب العملاء بعيداً عن طريق منافس إذا لم يكونوا سعداء بمنتجاتك أو خدماتك.

وفي عالم العقارات الذي يتطلب دقة جراحية ومهارة فنية عالية، يبرز أمين، الملقب بـ"الجراح العقاري"، كأيقونة للنجاح والتميز. يتمتع بقدرة استثنائية على التحليل الدقيق للسوق، ومهارات تقنية ممتازة، إضافة إلى سرعة فائقة في اتخاذ القرارات الصعبة وتحمل المسؤولية الكبيرة تجاه عملائه وشركائه.

مواجهة التحديات

وحول التحديات التي واجهته وتغلب عليها قال أمين: "واجهت تحديات مثل تقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية، وتمكنت من التغلب عليها بتنويع استراتيجياتي وتكييف خططي مع الظروف المتغيرة."

وأضاف :"تعتبر دبي من أهم الأسواق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وتشهد نمواً اقتصادياً وتطوراً مستداماً، إلا أن هناك تحديات السوق الاقتصادية التي تواجه المستثمرين العقاريين، لذا سوف يتطلب منهم الحنكة والتحلي بالمرونة لضبط استراتيجياتهم والاستجابة بفعالية للتغيرات في البيئة الاقتصادية لتحقيق النجاح في هذا السوق الديناميكي، ومن أهم تحديات السوق الاقتصادية "

تجربة مميزة

وحول تجربته في السوق وأبرزالصفات والمهارات المؤدية للنجاح قال أمين : "عملت في سوق دبي العقاري لأكثر من 20 عامًا، مما منحني رؤية فريدة والتزامًا بتقديم أعلى مستويات الخدمة."

ويعتقد أمين أن "التفكير الاستراتيجي، النزاهة، وتقديم خدمة عملاء ممتازة، هي من بين الصفات الرئيسية التي ساهمت في نجاحي."

وحول التعامل مع التحديات ورؤية التكنولوجيا في العملقال أمين:" التعامل مع التحديات في مجال التكنولوجيا يتطلب مرونة وقدرة على التكيف مع التغييرات السريعة. يجب أن تكون قادرًا على التفاعل مع المشاكل بشكل إبداعي والبحث عن حلول مبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، الإدراك بأن التقنية ليست هدفًا بحد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق الأهداف المنشودة".

وبالنسبة لرؤيته للتكنولوجيا في العمل، فيعتقد أمين أنها تلعب دورًا حيويًا في تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية. يجب استخدام التكنولوجيا بشكل استراتيجي لتحقيق أهداف العمل بكفاءة أكبر وتحسين تجارب الموظفين والعملاء. سرعة التطور التكنولوجي تعني أنه يجب على الشركات أن تكون على استعداد للاستثمار في التحديثات وتطوير مهارات موظفيها لمواكبة هذه التحولات.

وفي ختام الحوار قال أمين موجها نصيحته للشباب الطموح المقبل على سوق العمل في عالم العقارات بدبي: "أنصح بالتعلم العميق عن السوق وبناء شبكة علاقات قوية، مع الاستعداد للتحديات والحفاظ على الإصرار لتحقيق الأهداف."

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