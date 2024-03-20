23 مركزاً تتلقى طلبات التسجيل بضريبة الشركات في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أتاحت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال 23 مركزاً من مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في إمارات الدولة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن إتاحة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال مراكز تقديم الخدمات الحكومية يوفر خياراً إضافياً، حيث يمكن للخاضعين للضريبة التسجيل مباشرة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، كما يمكنهم الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين، والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة الجديدة جاءت في إطار حرص الهيئة على تنويع قنوات تقديم خدماتها لتوفير بيئة مشجّعة على الامتثال الضريبي، حيث يمكن للخاضع للضريبة أن يقوم من خلال هذه المراكز بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المميزة بإشراف وإدارة كوادر مؤهلة ومدربة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مقدم الطلب لاحقاً رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر بريده الإلكتروني المدرج في الطلب المقدم للتسجيل في ضريبة الشركات.

ووقعت الهيئة اتفاقيات تعاون لاعتماد العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية، ويمكن للمعنيين الاطلاع على قائمة المراكز المعتمدة لخدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بالضغط على الرابط:

https://tax.gov.ae/ar/tax.support/tasheel.centers.aspx

إجراءات

وأوضحت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان كفاءة تقديم الخدمة عبر هذه المراكز، وتم تدريب المختصين بالمراكز المعتمدة لتقديم خدمة تقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات بسلاسة ودقة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الارتفاع بنسب التسجيل والامتثال الضريبي.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، مجدداً أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمدد الزمنية المحددة بالقرار الذي أصدرته الهيئة بهذا الشأن خلال شهر فبراير الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر مارس الجاري، خصوصاً أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير، بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحد أقصى في 31 مايو المقبل 2024، وذلك لتجنب مخالفة التشريعات الضريبية.

وقال: «جاء التوسع في قنوات تقديم خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بإتاحتها من خلال مراكز تقديم الخدمات الحكومية ضمن خطط التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة، لمواكبة التوسع في خدماتها، خصوصاً مع تطبيق ضريبة الشركات اعتباراً من شهر يونيو الماضي، فكثفت الهيئة حملاتها التوعوية بصفة عامة مع التركيز على فعاليات التعريف بضريبة الشركات وأهميتها وأهدافها ومتطلبات الامتثال، والتعريف بالتشريعات الضريبية بصفة عامة، إضافة إلى التوسع في قنوات تقديم خدمات الهيئة».

تواصل

وقالت زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: «تضع الهيئة سعادة المتعاملين في مقدمة أولوياتها بالعمل الدائم على تحسين خدماتها، وتسعى إلى الوصول لجميع فئات الخاضعين للضريبة بجميع الوسائل المتاحة، كما تحرص على التجاوب مع استفساراتهم، ومساندتهم للتغلب على أية تحديات قد تواجههم خلال إجراءات الامتثال الضريبي، لضمان المحافظة على التواصل الفعال مع ممثلي قطاعات الأعمال وفئات المجتمع المعنية الأخرى بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية».

وأضافت: «حرصت الهيئة على التأكد من الجاهزية التامة قبل الإطلاق الفعلي لخدمة التسجيل لضريبة الشركات عبر مراكز تقديم الخدمات الحكومية المعتمدة، وذلك من خلال التعاون المتواصل مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، فتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم الخدمة للمتعاملين وفقاً لأفضل المعايير، وبما يلبي تطلعاتهم».

4 خطوات

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، حيث يتم القيام بإجراءات التسجيل بأربع خطوات رئيسية تستغرق بحدود 30 دقيقة.

وأشارت إلى أنه في إطار التسهيلات الإجرائية للخاضعين للضريبة فإنه بإمكان المسجل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم الضغط على خيار الشخص الخاضع لضريبة الشركات من قائمة الأشخاص الخاضعين للضريبة، واستكمال طلب التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة؛ ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

وبالنسبة للخاضع لضريبة الشركات غير المسجَّل يمكنه القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس» باستخدام الرابط https://eservices.tax.gov.ae/ وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الشخص الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة التسجيل بسهولة.

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