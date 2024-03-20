منصة «كوبا» تدشن مركز بيانات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كوبا»، منصة الذكاء الاصطناعي التي تساعد الشركات على العمل بشكل أكثر ذكاءً وتحقيق النمو بشكل أسرع، عن تدشين أول مركز بيانات لها في منطقة الشرق الأوسط في دبي، وذلك بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS).

وتسلط هذه الخطوة الضوء على التزام شركة كوبا بالاستثمار الأمثل ودفع عجلة النمو في المنطقة، ويعكس تفانيها في تقديم خدمات معززة وتوفير حفظ وتخزين البيانات للعملاء في دولة الإمارات وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ويمثل تأسيس وجود فعلي لشركة «كوبا» في دولة الإمارات إنجازاً بارزاً لها، حيث ستتمكن الشركة من تقديم خدمات أفضل لقاعدة عملائها المتزايدة في المنطقة، وخاصة المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات العامة والمالية.

ويتضمن مركز البيانات الجديد العديد من المزايا الرئيسية للشركات، منها:

• تعزيز موثوقية الخدمة وتطوير كفاءتها: سيعزز مركز البيانات موثوقية الخدمة وتطوير كفاءتها، مما يضمن الوصول غير المنقطع إلى منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة «كوبا».

• الامتثال للوائح التنظيمية للبيانات محلياً: من خلال استضافة البيانات محلياً، تضمن «كوبا» الامتثال والتوافق مع اللوائح التنظيمية للبيانات محلياً، مما يمنح العملاء شعوراً بالأمان والثقة في مختلف القطاعات بما فيها قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والحكومية.

• تعزيز أمن البيانات: سيعزز مركز البيانات الجديد تدابير أمن البيانات، وسيقوم بحماية المعلومات الحساسة ويحد من المخاطر السيبرانية.

• الدعم والاستجابة محلياً: سيستفيد العملاء من الدعم والاستجابة محلياً بشكل أسرع، مما يؤكد قدرة «كوبا» على التكيف وفهم احتياجات السوق المتنوعة.

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