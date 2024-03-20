معرض EVIS 2024 المركبات الكهربائية في أبوظبي 20 مايو

المصدر: أبوظبي - البيان

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في شهر مايو المقبل، سيحول معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 مركز أبوظبي الوطني للمعارض ADNEC إلى مركز رئيسي لابتكار النقل الكهربائي. مع انعقاد القمة من 20 إلى 22 مايو، يرحب EVIS 2024 بالجميع في حدث مبتكر مخصص لمستقبل النقل المستدام. يقدم المؤتمر والمعرض في هذا العام معالم فريدة مثل قيادة الاختبار في الهواء الطلق وواحة التكنولوجيا، مما يعد تجربة مثيرة للاهتمام لجميع الحضور.

وتوفر قيادة الاختبار في الهواء الطلق فرصة فريدة للمشاركين لتجربة أحدث السيارات الكهربائية عن قرب، حيث يمكنهم الاستمتاع بالتسارع السريع والتشغيل الهادئ الذي يميز السيارات الكهربائية عن نظيراتها التي تعمل بالوقود. توفر هذه الفرصة فهماً أعمق لتطور تكنولوجيا المركبات الكهربائية وتعزيز تفاعل المشاركين وحماسهم لقيادة السيارات الكهربائية.

تعمل واحة التكنولوجيا في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS) كمركز للابتكار، حيث يعرض أحدث الإنجازات في مجال التنقل الكهربائي. تهدف الواحة إلى تعزيز المستقبل في مجال التنقل الكهربائي من خلال تسخير القدرات الابتكارية للجامعات ومراكز التكنولوجيا والشركات الناشئة. وتشمل أبرز الملامح جائزة الابتكار الطلابي، التي تكرم المشاريع المتميزة في مجال المركبات الكهربائية والتنقل الكهربائي من قبل الطلاب، وجوائز الشركات الناشئة، التي تحتفي بالمشاريع الريادية التي تدفع الابتكار في الصناعة. توفر هذه الجوائز التقدير والدعم القيم لجيل المبتكرين والشركات الناشئة القادمة.

وفقاً للمهندس ناصر علي البحري، المدير العام لـ نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: «يقف EVIS في طليعة صياغة مستقبل النقل. إن مهمتنا تتجاوز عرض التكنولوجيا فحسب؛ نهدف لنغمر ضيوفنا في الابتكار الذي يدفع التنقل الكهربائي من خلال معالم مثل قيادة الاختبار في الهواء الطلق. تهدف واحة التكنولوجيا إلى تعزيز وتنمية قادة المستقبل في مجال التنقل الكهربائي، إلى توفير منصة للجامعات ومراكز التكنولوجيا والشركات الناشئة لعرض حلولهم الابتكارية. هذه الميزات لا تبرز فقط إثارة التنقل الكهربائي، ولكنها تسلط الضوء أيضاً على الجيل القادم - وهو مؤشر على التزامنا بمستقبل يكون فيه التنقل الكهربائي في قلب كل رحلة».

يسلط معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS) الضوء على التحول نحو السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، الذي يدفعه الوعي البيئي المتزايد والتطور التكنولوجي والحوافز الاقتصادية، حيث تسير المنطقة بخطى سريعة نحو مستقبل أكثر خضرة. ويهدف المؤتمر والمعرض إلى معالجة وتجاوز التحديات من خلال تعزيز الاستثمار في التعليم والبنية التحتية والسياسات لتسريع اعتماد التنقل الكهربائي.

فتح باب التسجيل الآن، والدعوة مجانية ومفتوحة للانغماس في رحلة متقدمة في EVIS 2024، وخاصةً للمهتمين والفضوليين. هذا الحدث لا يعرض فقط المستقبل بل يشرك المشاركين بنشاط في حركة التنقل المستدامة.

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