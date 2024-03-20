"الإمارات العقارية" تنجز فيلا سكنية نموذج لمشروع "مجتمع أزهى" بعجمان

المصدر: دبي - البيان

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أنجزت شركة "الإمارات العقارية" الشركة المتخصصة في التطوير العقاري تنفيذ الفيلا السكنية النموذج لمشروع «مجتمع أزهى» السكني في منطقة العامرة في إمارة عجمان، و تقوم بتنفيذ المشروع شركة «بريستيج» للمقاولات وهي بناء 347 فيلا سكنية، وذلك بتكلفة 320 مليون درهم.

ويعد المشروع من المشاريع العقارية المميزة باعتباره مجمعاً سكنياً متكاملاً يضم كافة الخدمات، ويتكون من 1800 فيلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً وسوف يشيد بنظام بناء فاخر، وتتكون الفلل من 3 غرف، 4 غرف، 5 غرف، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل.

إنجاز الفيلا النموذج

وأكدت شركة " الإمارات العقارية " بأن العمل في مشروع " مجتمع أزهى " يسير بصورة حثيثة وسابق للجدول الزمني لعملية البناء، موضحة بأنه تم إنجاز بناء الفيلا النموذج من الفلل السكنية للمشروع وأنه يجري العمل حاليا ببناء عدد347 فيلا سكنية، لافتة إلى قيام شركة " بريستيج" للمقاولات بالتنفيذ و الاستشاري «خطيب وعلمي» بمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع، مشيرة بأنه يأتي تنفيذ «مجتمع أزهى» ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في إمارة عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة.

وأوضحت بأن العمل في إنجاز المرحلة الأولى الذي يقع على مساحة 101.653.5 مترا ًمربعاً يسير على قدم وساق، حيث بدأ العمل في البناء في الخامس عشر من شهر أغسطس 2023 ومن المتوقع أن ينتهي في منتصف شهر أغسطس 2025 .

موقع استراتيجي

ويقع المشروع في منطقة العامرة في إمارة عجمان على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وتتوفر به خدمات بنية تحتية حديثة متكاملة لراحة السكان ولتعزيز مفهوم حياة الرفاهية.

وتم الاهتمام عند تصميم المشروع بتوفير خدمات متكاملة لرفاهية السكان وتوفير بنية تحتية متطورة، و تخصيص مساحات خاصة للطرق حيث يبلغ عرض الطرق الداخلية 18.3 مترا وتوفير مساحات داخل الفلل السكنية لإنشاء حدائق مما يعزز الاستدامة إضافة غلى وجود المساحات الخضراء والأشجار على جميع الطرقات.

وتبلغ المساحة الوسطية في مشروع " مجتمع أزهى 1 " السكني في عجمان 40 ألف قدم مربع وهي تضم المرافق الخدمية للسكان والمساحات الخضراء والشوارع الداخلية، ويشتمل على جميع المرافق والتي تضم كلا من عيادة، مسجد، مراكز تجارية، مسبح، صالات رياضية، و أماكن ألعاب مخصصة للأطفال، ملاعب كرة قدم، أماكن مخصصة للشواء، حراسة و اأمن على مدار أربع وعشرين ساعة، مواقف مغطاه للسيارات.

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